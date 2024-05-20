وفود الجامعات العربية تتوافد على الأردن لحضور برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة

واصلت وفود الجامعات العربية، اليوم الإثنين، توافدها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في البرنامج التدريبي "إعداد قادة التنمية المستدامة" في نسخته الرابعة.

وينظم برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة اتحاد الجامعات العربية ومعهد إعداد القادة في جمهورية مصر العربية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، والدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور علاء الدين الحلحولي، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبإشراف وكيل المعهد الدكتور حسام، وإشراف من جانب اتحاد الجامعات العربية لينا البيطار مدير الإدارة العامة لاتحاد الجامعات العربية، ودينا أبو رزق منسق شئون اتحاد الجامعات العربية، وإشراف من جانب الجامعة الألمانية الأردنية الدكتورة ظلال عقاب عويس عميدة شؤون الطلبة بالجامعة الألمانية الأردنية.

وكان في استقبال الوفود بالمطار، ممثلون عن الجامعة الألمانية الأردنية المضيفة للبرنامج، إلى جانب وفد من معهد إعداد القادة بمصر.

وصرح الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، قائلاً: "يسعدنا استقبال نخبة من الشباب العربي للمشاركة في هذا البرنامج الهادف لإعداد القيادات الشابة وتنمية مهاراتهم في مجالات عدة".

وأشار همام إلى أن معهد إعداد القادة يهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات، وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي.

انطلاق برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة

ويستمر برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة حتى 24 شهر مايو الجاري، حيث تنطلق غداً فعالياته بجلسة افتتاحية، تليها ورش عمل متنوعة حول التنمية المستدامة والقيادة والدبلوماسية، إلى جانب محاضرات توعوية عن القيادة الكاريزمية وبناء الشخصية.

ويقوم المشاركون في برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة بجولة داخل الجامعة الألمانية للتعرف على أنظمتها وبنيتها التحتية، فضلاً عن حضور احتفالات الجامعة بعيد استقلال المملكة الأردنية، وجولة سياحية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

ويشارك في برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة طلاب من 14 دولة عربية، في إطار الشراكة بين اتحاد الجامعات العربية ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي المصرية، بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على قيادة مسيرة التنمية في الوطن العربي.

