ارتفاع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6.41 مليون برميل يوميا في مارس

أظهرت بيانات لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في مارس لتسجل أعلى مستوى في 9 أشهر، والسعودية هي أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم.

النفط الخام السعودي

وقالت مصادر إن السعودية وغيرها من أعضاء "أوبك+"، وهو تحالف يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودولا من خارجها، يمكن أن يمددوا بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.

وأظهرت بيانات جودي أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت 1.5% إلى 6.413 مليون برميل يوميا في مارس مقابل 6.317 مليون برميل يوميا في فبراير.

وتراجع إنتاج المملكة من النفط الخام إلى 8.973 برميل يوميا في مارس من 9.011 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أيضا أن استهلاك المصافي السعودية من النفط الخام تراجع 0.115 مليون برميل يوميا إلى 2.560 مليون برميل يوميا، كما انخفض حرق الخام المباشر بمقدار 53 ألف برميل يوميا إلى 307 آلاف برميل يوميا في مارس.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

ورفعت السعودية في وقت سابق من هذا الشهر سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي لآسيا في يونيو إلى الحد الأعلى من نطاق توقعات المتعاملين في استطلاع.

ومن المرجح أن يعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه القادم لسياسة الإنتاج المزمع في الأول من يونيو عبر الإنترنت بدلا من الاجتماع في فيينا.

أسعار النفط ترتفع بعد تأكيد وفاة رئيس إيران إبراهيم رئيسي

أسعار النفط

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، وسط حالة من الغموض السياسي في إيران الدولة المنتجة للنفط بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم.

وارتفع خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.39% إلى 84.31 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.26% إلى 80.27 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ الأول من مايو.

وتنتهي العقود الآجلة تسليم يونيو غدا الثلاثاء وجرى تداول عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو مرتفعة 12 سنتا أي ما يعادل 0.1% عند 83.75 دولار للبرميل.

وأنهى برنت الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 1%، وهو أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس 2% بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في الأول من يونيو.