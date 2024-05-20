المصري يواصل التعثر بتعادل مع إنبي في الدوري

انتهت مباراة المصري البورسعيدي وإنبي بالتعادل السلبي بدون أهداف بينهما في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعثر المصري للمباراة الثالثة على التوالي بعد تلقي الفريق البورسعيدي الهزيمة في مبارتين متتاليتين أمام بيراميدز بهدف مقابل لاشئ والثانية أمام فريق البنك الأهلي والذي إستقبلت شباكه خمسة أهداف قاتلة مما أدى إلي حالة حزن شديدة لجماهير المصري.

بهذه النتيجة يحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 33 نقطة.

تشكيل المصري..

عصام ثروت لحراسة المرمى.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد.

خط الوسط: معتز زدام ، امادو با كثنائي ارتكاز دفاعي.

الوسط الهجومي: ميدو جابر، سمير فكري ، غيلاس جناوي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

تشكيل إنبي..

حراسة المرمى بودي سمير

خط الدفاع: علي فوزي ، أحمد كالوشا ، أحمد صبيحة ، محمد حمدي

خط الوسط: مودي ناصر ، أحمد العجوز، سيف الخشاب

خط الهجوم: رفيق كابو ، مصطفى دويدار , أحمد اوفا.