جوجل على وشك تغيير الإنترنت بالكامل

كان اللغز الأكبر الذي أحاط بشركة جوجل على مدى العام الماضي يتعلق بمنتجها الأساسي، وهو مصدر دخلها الأصلي والذي لا يزال أساسيا: هل سيتم استبدال محركات البحث ببرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؟ في شهر مايو، عرضت الشركة بعض الوضوح: "في الحقبة القادمة من البحث، سوف يقوم الذكاء الاصطناعي بالعمل حتى لا تضطر أنت إلى القيام بذلك"، وفقاً لمقطع فيديو يعلن أن AI Overviews، وهو الاسم الجديد لشركة Google للإجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، سوف ستظهر قريبًا في أعلى صفحات نتائج المستخدمين، إنها نصف خطوة نحو مستقبل لا يقدم فيه الإنترنت، عندما يُطرح عليه استفسار، روابط وأدلة - بل يجيب ببساطة.

إن أي مراجعة لمحرك بحث جوجل لها أهمية كبيرة، يعد مربع البحث أحد الواجهات الرئيسية التي يتفاعل الأشخاص من خلالها مع الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وهواتفهم، لقد تم التعامل مع نصف الخطوة هذه باعتبارها حدثًا فاصلاً في الصحافة، نظرًا لأن دور Google في الويب، كموزع ومستثمر للانتباه، ضخم ومثير للجدل، وربما على وشك التغيير.

ومع ذلك، في ما يقرب من عام من الاختبار، بدت تجربة بحث الذكاء الاصطناعي من جوجل، على الأقل بالنسبة لي، أقل شبهاً بإصلاح شامل من إدخال آخر مشكوك فيه في صفحة نتائج مختلطة بشكل متزايد.

في الآونة الأخيرة، قمت بتصفح محتويات إجابة الذكاء الاصطناعي بشكل دقيق بما يكفي لألاحظ أنها خاطئة بشكل صارخ في بعض الأحيان. ربما سوف تتحسن، كما تدعي جوجل؛ ربما تكون الجودة بجانب النقطة إذا أحبها المستخدمون على أي حال.

وفي كلتا الحالتين، فإن مسألة ما إذا كانت جوجل في خضم إعادة ضبط اقتصاد الويب بالكامل، وما إذا كانت الملخصات المجمعة ستتعامل مع الأمر بشكل نهائي، الضربة القاتلة للناشرين والمنصات الأخرى المعتمدة على Google، لن تكون مفتوحة لفترة طويلة.

من الواضح بما فيه الكفاية ما تريده جوجل من الذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بالبحث: درء المنافسة من أمثال OpenAI والحفاظ على مكانتها في القمة. لكن البحث كان مجرد واحد من عشرات المنتجات والميزات التي تم عرضها في شهر مايو في Google I/O، قمة مطوري الشركة. خدمت تحديثات البحث غرضًا ثانويًا يتمثل في السماح للعالم بمعرفة أن الشركة تعمل بالكامل على الذكاء الاصطناعي، وهو رهان على أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة لإعادة ضبط القواعد المتعلقة بالخصوصية بشكل عميق، مرة أخرى، لصالح شركات مثل جوجل.

تقوم Google بطرح أو إثارة أدوات جديدة لإنشاء الصور والصوت والفيديو. سيكون هناك مساعد صوتي جديد يمكنه الإجابة على الأسئلة حول ما يراه على كاميرا جهازك أو شاشته. ستكون هناك ترقيات للمساعدين الذين يمكنهم الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمستنداتك، أو الاجتماع الذي انتهى للتو، أو محتويات البريد الوارد الخاص بك. سيكون هناك برنامج يمكنه فحص المكالمات الهاتفية، في الوقت الفعلي، بحثًا عن اللغة المرتبطة بعمليات الاحتيال.

بعض هذه الميزات موجودة في مرحلة العرض التجريبي المباشر، بينما يعيش عدد كبير منها في الأفق كاقتراحات أو ربما تسويق. ويبدو أن جوجل تقول: "أياً كان ما يفعله منافسونا باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإننا نفعله أيضاً، وفي الواقع، كنا نفعله أولاً".

لكن هناك قصة مختلفة بدأت تظهر الآن وهي أن الذكاء الاصطناعي لا يضعه في خانة التكنولوجيا البحتة التي تحاول جوجل من خلالها ترتيب علاقتها - هل هي منشئ؟ ضحية؟ كلاهما؟ - ولكن بدلاً من ذلك كاستمرار لإحدى سماتها المميزة كشركة، والتي وصف سياستها رئيس تنفيذي سابق بأنها "اذهب إلى الخط المخيف ولا تتجاوزه". تقدم العديد من هذه الأدوات ادعاءات صريحة حول ما يمكنها فعله من أجلك. ما تقدمه في المقابل هو الوصول الكامل إلى كل جانب من جوانب حياتك الرقمية. ومهما كان الأمر، فإن الاندفاع لطرح الذكاء الاصطناعي هو أيضًا محاولة لمزيد من الوصول والمزيد من البيانات، ويمثل افتراضًا من قبل الصناعة بأن المستخدمين سوف يتخلون عنها.

مثل هذه اللحظات نادرة ولكنها ليست غير مسبوقة. في عام 2004، بعد وقت قصير من إطلاق Gmail، واجهت شركة Google رد فعل عنيفًا لوضع إعلانات سياقية في صناديق البريد الوارد للمستخدمين، وهو ما اعتبره البعض في ذلك الوقت انتهاكًا جريئًا ومفترضًا. وكتبت مجموعة من المدافعين عن الخصوصية في رسالة مفتوحة إلى المسؤولين التنفيذيين في جوجل: "إن فحص الاتصالات الشخصية بالطريقة التي تقترحها جوجل هو بمثابة إخراج الجني من القمقم". سيبدو هذا قريبًا غريبًا وبصيرًا. بعد فوات الأوان، كان من الواضح أن المستخدمين كانوا سعداء بإجراء هذا التبادل إلى أي مدى فهموه أو فكروا فيه، ولكن هذه هي الطريقة التي كان سيسير بها كل شيء - عبر الإنترنت.

بحلول عام 2017، توقفت شركة جوجل، التي قدمت بالفعل الخرائط، وبرامج مكان العمل، ونظام تشغيل الهاتف الذكي، وعشرات المنتجات الأخرى التي تعتمد على جمع البيانات من المستخدمين، عن ممارسة مسح البريد الإلكتروني لاستهداف الإعلانات السياقية. لقد كانت لفتة تجاه الخصوصية تبدو سخيفة إلى حد ما - بحلول ذلك الوقت، كانت شركة جوجل تعيش في جيوبنا، وكانت برمجياتها موجودة على مليارات الهواتف التي من خلالها يمارس المستخدمون المزيد والمزيد من حياتهم.

ومنذ ذلك الحين، كانت التحولات المعيارية حول الخصوصية تميل إلى الوصول بهدوء مع آثار أكثر دقة. في أحد الأيام، يفتح مستخدم الهاتف الذكي هاتفه ويلاحظ أن مكتبة الصور الخاصة به قد تم فحصها بحثًا عن الوجوه وتنظيمها في ألبومات للأشخاص. هاه. في مكان آخر، خلال التوتر ليأثناء التواصل مع زميل في العمل، يلاحظ مستخدم Zoom أن اجتماعه يتم نسخه تلقائيًا إلى تنسيق قابل للبحث.

في مجال مساعدات الذكاء الاصطناعي - الأدوات الجديدة التي يمكن أن تبدو سحرية والتي تحرص شركات مثل جوجل على تسويقها على هذا النحو - لدى شركات التكنولوجيا فرصة لتغيير الأمور إلى أبعد من ذلك. تعتمد هذه الأدوات على الوصول إلى البيانات التي تم منحها بالفعل من قبل المستخدمين في كثير من الحالات؛ إنها ليست فضيحة تمامًا أن يطلب مساعد Google الوصول إلى المستندات المستضافة على محرر مستندات Google، على سبيل المثال، ولكنه ليس غير منطقي تمامًا أيضًا، ويشير إلى المدى الذي يمكن أن يصل إليه مفهوم المساعد العليم في تشكيل التوقعات حول الاستقلالية الرقمية .

في الماضي، لجأت جوجل إلى حجج غير مقنعة إلى حد ما لإثبات حجتها في جمع البيانات حول مستخدميها - على سبيل المثال، أنه من الضروري "المساعدة في عرض إعلانات أكثر صلة وإثارة للاهتمام لك". في الغالب، قدمت حججها في شكل برمجيات، وكان رد فعل مستخدميها بالتبني أو الرفض. في المقابل، يقدم مساعدو الذكاء الاصطناعي حجة أكثر مباشرة لضرورة مراقبة المستخدم وفوائدها. من الواضح أن المساعدين يعملون بشكل أفضل إذا تمكنوا من رؤية ما يمكن للمستخدم رؤيته أو على الأقل ما يظهر على شاشاتهم. وحقيقة أنهم ليسوا هنا بعد يقلل من التوتر الذي قد يشعر به المستخدمون، عندما يصلون بالفعل، بين مساعد أكثر ذكاءً وأكثر إنسانية ومطالبه بالوصول إلى مواد أكثر حميمية من أي وقت مضى.

بنفس الطريقة التي منحت بها سنوات من البيانات التي تم جمعها من الويب من خلال بحث Google Google القدرة على البدء ببساطة في توليد نتائج معقولة بنفسها، يزعم مساعدو الذكاء الاصطناعي أنهم قادرون على مساعدتك مثلك - لتشغيل مجموعة كبيرة من البيانات التي تمتلكها Google منذ فترة طويلة تم جمعها، بموافقتك الفنية، لأغراض تتجاوز التسويق. بالمعنى الضيق، يبدو هذا وكأنه صفقة أفضل، حيث تعود على الأقل بعض قيمة المجموعة الشخصية الهائلة إلى المستخدم في شكل برنامج دردشة آلي مفيد. ومع ذلك، على نطاق أوسع، يجب أن يبدو وهم الاختيار مألوفًا. (هناك دلائل تشير إلى أن جوجل تدرك وتهتم بالمخاوف المتعلقة بالخصوصية: فقد أكدت على أن ميزة فحص المكالمات، على سبيل المثال، ستعتمد على الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز بدلا من إرسال البيانات إلى السحابة).

إن الفكرة الشائعة القائلة بأن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تهديدًا مدمرًا لعمالقة الإنترنت تستحق قدرًا أكبر من التشكك مما كانت عليه حتى الآن، حيث إن احتياجات صناعة التكنولوجيا في الماضي والحاضر والمستقبل تتماشى بشكل أنيق ومنطقي. هذه هي الشركات التي بنيت أعمالها القائمة على الاستحواذ على كميات كبيرة من البيانات الشخصية للغاية حول مستخدميها وإنتاجها وتحقيق الدخل منها؛ وفي الوقت نفسه، سر فتح الإمكانات الكاملة والمجيدة

إن الذكاء الاصطناعي القائم على نماذج اللغات الكبيرة، على مستوى المساعد الشخصي أو في خدمة تحقيق الذكاء الآلي، هو، وفقا للأشخاص الذين يقومون ببنائها، مجرد وصول أكبر إلى المزيد من البيانات.

إنها ليست مؤامرة، أو حتى خطة متعمدة، بقدر ما هي رؤية طموحة لعالم تمت فيه إعادة تعريف المفاهيم التقليدية لما ينتمي إلينا بشكل لا يمكن التعرف عليه. أكدت شركات الذكاء الاصطناعي أنها بحاجة إلى استيعاب كميات هائلة من البيانات العامة والخاصة من أجل الوفاء بوعودها. تعمل جوجل على إنشاء نسخة أكثر شخصية من نفس الحجة: قريبًا، ستتمكن من المساعدة في أي شيء. كل ما يحتاجه منك في المقابل هو كل شيء.