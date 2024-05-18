أفضل 5 خضراوات صحية لمرضى القلب في فصل الربيع

كشف طبيب القلب أليكسي كونيف، بأنه يجب على مرضى القلب تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

قال طبيب القلب كونيف إن الاضطرابات في عمل الجهاز القلبي الوعائي في كثير من الحالات ترتبط بنقص البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ونصح الطبيب مرضى القلب بإدراج الأطعمة الغنية بهذه المواد في نظامهم الغذائي في فصل الربيع، وقد وصف طبيب القلب السبانخ بأنها واحدة من أكثر السبانخ فائدة في قائمتهم ، ووفقا لكونيف، فإن استخدامه المنتظم يساعد على تطبيع معدل ضربات القلب وخفض ضغط الدم، ويساعد على الشعور بألم أقل في منطقة القلب.

ومن بين الخضروات الخمسة الأكثر فائدة لمرضى القلب، ذكر طبيب القلب أليكسي كونيف الفجل .

تنتمي الخضروات الجذرية إلى المجموعة غير النشوية، وبالتالي فهي مفيدة بشكل خاص للقلب والأوعية الدموية، ويحتوي الفجل على حمض الفوليك والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلور والصوديوم والمغنيسيوم، وهو مفيد للوقاية من تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم الشرياني .

كما يدعم الجرجير عمل عضلة القلب بشكل جيد . يحتوي على الصوديوم الطبيعي الذي يسبب توسع الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم وزيادة تدفق الدم المؤكسج إلى القلب بالإضافة إلى ذلك ،

أوصى كونيف مرضى القلب بالاهتمام بالشبت والهليون ، والشبت هو المصدر الرئيسي للبوتاسيوم بين الخضر الربيعية.

وأوضح الطبيب أن البوتاسيوم يشارك في وظيفة انقباض القلب، ويخفف الدم ويقلل من خطر تجلط الدم، كما يقوي جدران الأوعية الدموية ويساعد على إزالة الملح الزائد في البول.

أما الهليون فهو يحتوي أيضاً على كمية كبيرة من البوتاسيوم، ويساعد تناوله في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي ويمنع زيادة ضربات القلب.

أمراض القلب والأوعية الدموية

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب. ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب. ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين. ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر. بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.