شهدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم تسليم موقع رفع كفاءة منظومة المياه بمستشفى حميات التل الكبير ،بدعم مالى 2 مليون جنيه من محافظة الإسماعيلية يأتى ذلك فى إطار جهود اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المتواصله لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

وفى سياق متصل عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إجتماعًا مع مدير مستشفى حميات التل الكبير ومنسق الفرق لمتابعة خطة العمل بالمستشفى ،ومناقشة تقارير المرور لفريق الاشراف ،بحضور مديرى ادارات الطب العلاجى والمستشفيات والعلاج الطبيعى والجوده والتمريض وفريق الإشراف بمديرية الصحة ،وذلك خلال الجولة التى أجرتها وكيل وزارة الصحة لمستشفى حميات التل الكبير للوقوف على إنتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية .

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن الإجتماع تناول العديد من الملفات الهامة ومنها زيادة القوى البشريه من هيئه التمريض لتحسين جودة الخدمات بجميع الأقسام ، وتابعت بدء تشغيل الأجهزه بقسم الحضَّانات بدعم من قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة ،والبالغ عددهم أربعة عشر حضَّانه ؛لتفعيل الخدمه الطبيه بالقسم والبدء فى إستقبال حالات الأطفال المبتسرين.

كما أشادت بإنتظام سير العمل بقسم العلاج الطبيعى بفترتيه الصباحية والمسائية والعمل على رفع معدل التردد على القسم وتلافى أى ملاحظات أو معوقات .

وأوصت إدارة الجوده بطباعة نماذج طبية جديده وارفاقها بالملف الطبى للمريض لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وتقديم معلومات أساسية ضرورية عن التاريخ المرضي والحالة الصحية الحالية للمرضى أثناء تقديم الخدمه لهم وأيضا متابعة الحالات أثناء فترة العلاج داخل المستشفى.

ووجهت الدكتوره ريم مصطفى برفع تقييم سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى والعمل على تحسينها وتلافى السلبيات التى تم رصدها، وذلك للحفاظ على سلامة المرضى وسلامة مقدم الخدمة على حد سواء ، كما أوصت بتكثيف التوعية للمترددين للإستخدام الرشيد للأدوية وخاصة المضادات الحيوية.

تأتى الجوله فى إطار توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيليه بالمتابعه الدوريه للمنشآت الصحيه ؛للتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمه للمواطنين.

رافق وكيل وزارة الصحه ،الدكتوره رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى ،دكتور محمد لطفى مدير إدارة المستشفيات ،دكتور أحمد موسي مدير مستشفى حميات التل الكبير، وفريق إشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية.