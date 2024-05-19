عاجل
القسام تنشر مشاهد استهداف جنود وآليات الاحتلال شرق مدينة رفح
الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير تكنولوجيا معلومات: "rise up" فرصة لتعريف السوق بنشاط الشركات الناشئة

رئيس الوزراء خلال
رئيس الوزراء خلال قمة "rise up"

علق محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، على قمة "rise up" للشركات الناشئة التي استضافها المتحف المصري الكبير، موضحًا أن هذه القمة وغيرها من الفعاليات الخاصة بريادة الأعمال تقدم صورة مختلفة عن مدى تطور هذا القطاع، مشددًا على أن قطاع ريادة الأعمال من أهم القطاعات التي من الممكن أن تؤدي إلى وجود الشركات الناشئة التي تصل إلى العالمية، لتُقدر قيمتها بمليارت الدولارات، والوصول لشركات تقدر بأرقام ومبالغ كبيرة.

 فعاليات “rise up”

أكد "عزام"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المعروض على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالنظر لكبرى الشركات في العالم فنجد أنها كانت عبارة عن الشركات الناشئة وبدأت بأرقام قليلة وتحولت لشركة ضخمة،  فعاليات مثل “rise up” بمثابة فرصة كبيرة لتعريف السوق بنشاط الشركات الناشئة وتوثيقها بالقطاعات التي تعمل بها والاستفادة من خدماتها ومنتجاتها.

 

وأوضح أن هذه الشركات الناشئة تستعين بمجتمع الأعمال والاستثمار والحكومة أيضا من أجل حل وتذليل كافة المعوقات والمشاكل والتحديات، من أجل توفير المناخ الجيد للعمل والإنتاجية الجيدة، الشركات الناشئة تحتاج لمناخ جيد والذي به دور للحكومة والقطاع الخاص ودور للمؤسسات البحثية العلمية والمؤسسات التدريبية وهذه النوعية من الفعاليات له أهمية كبيرة.

 

وأشار إلى أن هذا القطاع شهد تطورًا كبيرًا خلال الـ10 سنوات الماضية على كافة المستويات، موضحًا أن الشركات الناشئة أصبح مؤثرا ويحقق طفرات اقتصادية هائلة لقدرته على الاستثمار والنمو وتصدير المنتجات التكنولوجية.

مواد متعلقة

اقتصادي: زيارات مدبولي للمصانع تُعطي رسائل إيجابية للمستثمرين

باحث بـ"المصري للفكر": انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا مثلت ضغط على إسرائيل

"القومي للمرأة": التطبيقات الذكية للنقل لا مفر منها.. وإلغاء الرحلة مؤشر خطر

محامي ضحية عصام صاصا:"اترافع متطوعًا ولن أحصل على مقابل.. والدية حق شرعي"

صاحب متحف مقتنيات الزعيم: أعشق عادل إمام وبعت سيارتي لجمع الأرشيف

وزير الخارجية الأسبق: مخرجات القمة العربية تلقي بأعباء على الدبلوماسية العربية

متحدث الحكومة: "تصدير العقارات" للأجانب بالدولار والتحويل عبر الجهاز المصرفي

جانتس: الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة

الجريدة الورقية