أنواع من الفواكة تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يساعد تناول هذه الفاكهة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

بعض الفواكه مفيدة بشكل خاص للقلب، لأنها تحتوي على مواد تعمل على تحسين نشاط عضلة القلب، استخدامها له تأثير إيجابي على حالة نظام القلب والأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل احتمالية أمراض الأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين؛ ذكرت ذلك صحيفة روسيسكايا غازيتا نقلاً عن بيانات من أطباء القلب الأجانب.

ووصف الأطباء التفاح والموز والكمثرى بأنها فواكه صحية للقلب بشكل خاص.

على وجه الخصوص، يتلقى الجسم مع التفاح مضادات الأكسدة والألياف وفيتامين C والبوتاسيوم - كل هذه المواد تساعد على تحسين صحة أنسجة الأوعية الدموية، مما يجعلها مرنة ومرنة، كما تمنع تراكم الكوليسترول في الشرايين والأوعية الدموية، وتحسين موصلية الدم.

أما الموز فهو يحتوي على الكثير من الألياف وفيتامين C وفيتامين B6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة ويساعد استخدامها على تحسين النوم وتقوية الأعصاب، ويحسن حماية نظام القلب والأوعية الدموية من آثار الإجهاد، ويساعد على تطبيع معدل ضربات القلب.

والكمثرى بدورها غنية بالألياف التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول وفي نفس الوقت ضغط الدم.

وفقا لتوصيات جمعية القلب الأمريكية، يجب عليك تناول ثمرتين من الفاكهة على الأقل يوميا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

أمراض القلب والأوعية الدموية

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب، ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين.

ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر، بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.

قد لا تُشخَّص الإصابة بمرض الشريان التاجي إلا بعد أن تتعرض لنوبة قلبية أو ذبحة صدرية أو سكتة دماغية أو فشل القلب لذا من الضروري مراقبة أعراض القلب ومناقشة المخاوف مع الطبيب يمكن اكتشاف مرض القلب (المرض القلبي الوعائي) مبكرًا في بعض الأحيان عند إجراء الفحوصات الصحية المنتظمة.