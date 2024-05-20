سر غياب نادر فرج عن الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

يغيب نادر فرج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى ، عن مباراة الدراويش أمام نظيره البنك الأهلى في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم الأحد القادم ويأتي ذلك فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وحصل نادر فرج لاعب الفريق على الإنذار الثالث فى مباراة الإسماعيلي أمام بيراميدز، ليتم إيقاف اللاعب أمام البنك الأهلى فى المباراة المقبلة، بجانب غياب عبد الرحمن مجدى الذى يغيب أيضًا لنفس السبب بعد الحصول على الإنذار الثالث.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فريق المريخ السودانى اليوم الاثنين، فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دورى المصري الممتاز.

واستغل مسئولو الإسماعيلى تواجد فريق المريخ السودانى فى مصر لتوقف الدورى السودانى، وقرروا إقامة مباراة ودية لإشراك كل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة بيراميدز، التى انتهت بالهزيمة بهدفين نظيفين فى افتتاح الجولة الرابعة والعشرين من الدورى.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة البنك الاهلى بشكل قوي ويعمل جلال على تحفيز لاعبي الفريق بشكل قوي .

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ28 هدفا.