محافظ جنوب سيناء يستقبل الدكتور محمد غنيم مدير مركز أمراض الكلى بالمنصورة سابقاً

غنيم: شعرت بالفخر خلال زيارتي مبنى المحافظة ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد..



استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتور محمد أحمد غنيم أستاذ المسالك البولية المتفرغ بجامعة المنصورة، ومدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بالمنصورة سابقا، وذلك علي هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ.

واصطحب محافظ جنوب سيناء الدكتور محمد غنيم في جولة تفقدية بمبنى المحافظة ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد تفقد فيها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر.

وقال الدكتور غنيم، شعرت بالفخر خلال زيارتي للمبني، مؤكدا انه ينافس أشهر المباني الحكومية علي مستوى العالم، وأشاد بكل من ساهم في انشاء هذا الصرح العظيم.

ولفت محافظ جنوب سيناء الي أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المباني صديقة البيئة، كما يعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.



وتابع المحافظ ان المبنى ليس مجرد مبنى حكومي تقليدي ولكنه مبني تفاعلي يضمن التفاعل بين متلقي ومقدم الخدمة، ويضمن رفاهية الخدمة للموظفين والمواطنين، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.



ولفت المحافظ ان المبني ملحق به الحديقة المركزية المقامة على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا، وعددا من البنوك ونافورات حديثة، فضلا عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية وهي تعتبر متنفسا واسعا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ.



حيث تسهم المساحات الخضراء بشكل فعال في امتصاص أطنان الكربون سنويا في اطار الحفاظ علي البيئة بشرم الشيخ نظيفة خالية من الملوثات.