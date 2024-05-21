شاب ينهي حياته شنقاً بسبب مشاكل أسرية بالفيوم.. القصة الكاملة

واصابة 2 فى حريق مزرعة مواشى

اقدم شاب من مدينة سنورس بالفيوم على انهاء حياته بشنق نفسه بسبب خلافات أسرية وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بقيام شاب بانهاء حياته شنقاً داخل شقته بمدينة سنورس خلف المستشفى المركزى .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ووحدة مباحث قسم شرطة سنورس رفقة سيارات الإسعاف ، وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها مدير مباحث المحافظة أن الشاب يدعى احمد محمد توبه 29 سنه وكشفت التحريات أنه اقدم على الإنتحار لمروره بمشاكل اسرية بينه وبين زوجته والتي قامت برفع قضايا عليه بالمحاكم الأمر الذي دفعه بربط حبل بمروحة سقف الحجرة داخل شقته لينهي بذلك حياته تاركاً وراءه اطفال صغار.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة وتكليف المباحث باجراء التحريات حول الواقعة وملابستها وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمزرعة مواشي، بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمزرعة مواشي بقرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية الي مكان الحادث، وتم إخماد النيران، والسيطرة علي الحريق، وتبين إصابة شخصين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.