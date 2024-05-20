نائب رئيس جامعة الأزهر: التمريض شريك أساسي في دعم المنظومة الصحية

خلال مشاركته في احتفالية اليوم العالمي للتمريض..

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، بجهود قطاع التمريض، مؤكدًا أنه شريك أساسي في دعم مسيرة المنظومة الصحية داخل مصر وخارجها على مر التاريخ.

جاء ذلك خلال كلمته نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الاحتفالية التي نظمتها النقابة العامة للتمريض بمناسبة (اليوم العالمي للتمريض) بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة كوثر محمود، نقيب تمريض مصر عضو مجلس الشيوخ، والأستاذة فاطمة حسيب، وكيل نقابة التمريض، ولفيف من قيادات التمريض في جمهورية مصر العربية.

ووجه نائب رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير للساعد الأيمن للجيش الأبيض «طواقم التمريض» في ميادين عملهم؛ نظير ما يقومون به من جهدٍ وعطاءٍ وتفانٍ وتضحيات في مجال الخدمات الصحية في جميع المستشفيات.

صديق: 80% من الخدمات الطبية يقدمها التمريض و20٪ يقدمها الأطباء

وأوضح الدكتور محمود صديق، أن 80% من الخدمات الطبية يقدمها التمريض و20٪ يقدمها الأطباء؛ ولذلك نجد التمريض هو الجندي المجهول.

وأضاف أن مصر قامت بدورٍ جبارٍ خلال جائحة فيروس كورونا وضربت نموذجًا يحتذى به في جميع دول العالم؛ فالطب في مصر يعود إلى الفراعنة، مؤكدًا أن اليوم العالمي للتمريض يحظى باهتمامٍ كبيرٍ؛ تقديرًا لرسالتهم العظيمة، وجهودهم المخلصة؛ دعمًا للجيش الأبيض، مدللًا على ذلك بتنظيم هذا الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور جميع قامات الصحة في مصر؛ للتأكيد على أهمية دور التمريض.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أنَّ التمريض هو العامل الأهم في تقييم مستوى الرعاية الصحية داخل المستشفيات، لافتًا إلى أنه العمود الفقري للمنظومة الصحية في أي مكان في العالم.