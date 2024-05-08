محافظ أسوان يتابع نسب التنفيذ في عدد 34 من المشروعات الجارية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ بعدد 34 مشروع جاري بقرية الحجز بحرى بمركز إدفو وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) مشدداً على تكثيف المتابعة الميدانية الدورية لتلافى كافة الملاحظات والمشكلات أولاً بأول ، بجانب الإلتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله مع إستبعاد المقاولين المقصرين وإسناد الأعمال لجهات أخرى أكثر جدية وإلتزاماً في التنفيذ ، ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية بقرية الحجز قبلى والتى تضم 14 قرية فرعية وتوابع بإجمالى 53 ألف مواطن ، مؤكداً بأنه تم الإنتهاء من عدد 21 مشروع بنسبة 100% وتشمل مشروعات إنشاء مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومكتب البريد ، بجانب إنشاء 2 مركز شباب ، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس ، وأيضاً مشروع تبطين الترع وإنشاء عدد من الكبارى عليها ، وقد أشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تم أيضاً تفقد عدد 13 من المشروعات بلغت نسب التنفيذ فيها ما بين 45 إلى 98% وتشمل مشروعات إنشاء مبنى التضامن الإجتماعى ومحطة المعالجة وعدد من محطات الرفع ، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، وأيضاً مشروعات رصف وتمهيد الطرق وتوصيل خطوط الفايبر والألياف الضوئية ، لافتاً إلى أنه تم رصد عدد من الملاحظات الفنية التى تم إرسالها للقطاعات والجهات المعنية لتلافيها بالشكل المطلوب وضمان دفع معدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .