الصحة تنظم برنامج تدريبى للفريق الطبى بمستشفى حميات الفيوم

قام فريق من وزارة الصحة، بتدريب الفريق الطبى بمستشفى الحميات بالفيوم لدخولها البرنامج كمرحلة ثانية بعد المستشفى العام وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت إشراف الدكتورة سالى محى الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، وبالتعاون مع الادارة المركزية لشئون الصيدلة بقيادة الدكتورة رشا الشرقاوي والادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، بقيادة الدكتورة نانيس الجندى وفى اطار تطبيق برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

وتم التدريب بقاعة مستشفى الحميات على مدار 6 ايام , وتناول التدريب فى اول يومين محور مكافحة العدوى واليوم الثالث والرابع تناول محور المعامل والخامس والسادس محور الصيدلة الاكلينيكية.

وحضر التدريب كل من الدكتور محمود جبيلى -مدير ادارة مكافحة العدوى بالمديرية والدكتورة شيماء هانى -مدير ادارة المعامل بالمديرية والدكتور رانيا خيرى -رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية بادارة الصيدلة.

وقام بالتدريب من قبل الإدارة العامة لمكافحة العدوى الدكتور عصام رشدي والدكتور زكريا خليل ومن الادارة المركزية للمعامل الدكتورة اسماء جمال العربى.

ومن الادارة المركزية لشئون الصيدلة الدكتورة رانيا حمزه تم التدريب باشراف الدكتور محمد حسن - مدير المستشفى.

الامومة والطفولة

وفى وقت سابق نفذت ادارة رعاية الامومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة ابتسام روبى -مدير الادارة دورتين تدريبيتين على الكشف المبكر عن الامراض المسببة للاعاقة فى الاطفال حديثى الولادة بقاعات المركز الطبى بكيمان فارس وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى - وكيل زارة الصحة بالفيوم و الدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض وتحت اشراف الدكتورمحمد عبد الله - رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة والدكتورة نانيس عبد المحسن - القائم باعمال مدير عام الادارة العامة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والدكتورسمير الدميرى -مدير عام الادارة العامة للامومة والطفولة.

كانت الدورة الاولى يومى 8-9 مايو و الثانية يومى 15 و 16 مايو الحالى , وتناول التدريب موضوعات مسح المواليد بالبرنامج القومى للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية ومرض الفينيل كيتون يوريا- النمو والتطور الطبيعى - زواج الاقارب وتشوه الاجنة - الامراض الوراثية المسببة للاعاقة - كيفية اكتشاف الامراض الوراثية - وتم عرض بعض الرسائل التوعوية الخاصة بالبرنامج .

قام بالتدريب كل من الدكتورة ابتسام روبى -مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة بالمديرية، وجيهان عبد العاطى مشرف تمريض الرعاية ، وحضر التدريب 50 ممرضة من وحدات الرعاية الاولية بمعدل 25 ممرضة فى كل دورة.

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