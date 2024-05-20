خطوات التقديم لعلاج سرطان القولون ضمن المبادرة الرئاسية

كشفت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي تطلقها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تساؤلا تحت عنوان " كيف يتم علاج سرطان القولون؟ ".

وتستهدف مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة.

وتتضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الكشف عن أورام الرئة - القولون - عنق الرحم - البروستاتا.

خطوات التسجيل بالمبادرة الرئاسية لصحة المواطنين

وللراغبين في الكشف المبكر وعلاج سرطان القولون وغيرها من الأورام السرطانية، يرجى عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم 15335.

يتم التواصل مع المختص بملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة ثم الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان على أرض الواقع لتلقي العلاج والفحوصات اللازمة لحالتك الصحية.

وبعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

مواعيد العمل بالوحدات الصحية

مواعيد العمل بالوحدات يومياً من 9 صباحاً : 2 ظهراً ماعدا الجمعة والإجازات الرسمية.

المحافظات التي تقدم خدمات المبادرة

تقدم خدمات المبادرة فى 18 محافظة 9 محافظات مرحلة اولى وهم (الاسكندرية،القليوبية،البحيرة ،اسيوط،الفيوم،دمياط،مطروح،جنوب سيناء ،بور سعيد) 9 محافظات مرحلة ثانية (القاهرة،المنوفية،سوهاج،بنى سويف،كفر الشيخ،البحر الاحمر ،شمال سيناء،الاقصر) .

مبادرات رئاسية لصحة المواطنين

مبادرة رئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف على أورام الثدي، والضغط والسكر والسمنة.

مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

مبادرة للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس.

مبادرة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

مبادرة لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.