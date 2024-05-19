نجاحات وإنجازات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

في مؤتمر هيئة الاعتماد والرقابة..

افتتح د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية صباح اليوم الأحد مؤتمرا بعنوان "المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل: إنجازات تحققت ... ودروس مستفادة"، وذلك في إطار مشروع البنك الدولي لدعم منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل

وفي كلمته خلال الافتتاح أوضح د. احمد طه أن المؤتمر يأتي في إطار عرض النجاحات والتحديات التي شهدتها تطبيق المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تمت بـ6 محافظات الأقل كثافة سكانية وبدأت من محافظة بورسعيد ثم تم التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الأولى(الإسماعيلية - جنوب سيناء - الأقصر- السويس- اسوان)، وذلك في اطار الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين صحة جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية من خلال تغطية صحية تأمينية شاملة تضمن وصول جميع الخدمات الصحية في لمختلف المواطنين في إطار من العدالة والجودة.

وشهد افتتاح المؤتمر كوكبة من قيادات الصحة على رأسها د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، د.ايهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د.أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، د.على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.

