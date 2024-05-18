إصابة 13 شخصًا جراء حادث تصادم بين سيارتين بطريق الإسماعيلية الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الإسماعيلية الصحراوي مما اسفر عن إصابة 13 شخصا .

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.

قالت مصادر طبية “ للوفد ” إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وتبين إن المصابين هم كل من بوسي شحاته عبد الغني 20عاما مصابة باشتباه كسر بالركبه اليمن ، و اسماء احمد محمد الشافعى 38 عاما مصابة باشتباه كسربالكتف الايمن، و احمد عطيه فرج يونس 22 عاما مصابة باشتباه قطع اوتار اصبع الاوسط، و علي السيد غريب عبد الهادي 31 عاما مصاب بكدمات، وفوزيه السيد غريب 36 عاما اشتباه كسر بالفقرات ، و هيبه محمد حسن 42 كدمات بالضلوع، و محمد علي نصر 34 مصاب بكدمات و مصطفي علي احمد عطيه 26 عاما مصاب بجرح قطعي باليد اليمني، و تيسير مصطفي غريب 20 عاما كدمات مصاب بسحجات بالجسم، و ثناء احمد سليمان 21 عاما مصابة باشتباه كسر بالقدمين وكدمات، ودينا محمداحمد محمد 22 عاما مصابة بكدمات سحجات بالجسم، و محمد رضامحمد 23 مصاب بسحجات وكدمات بالزراع الايمن، و محمد سمير عبيد 25 عاما مصاب باشتباه كسر باليد اليسري.