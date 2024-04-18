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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انعقاد المؤتمر الثالث لعلاج الإدمان بسوهاج

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

انعقد اليوم المؤتمر الثالث لمكافحة الإدمان بسوهاج ، و ذلك بمعهد إعداد القادة تحت إشراف المجلس الإقليمي للصحة النفسية ، تحت عنوان "مجتمع واعٍ ٣" .

 جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش ظاهرة الإدمانات الخفية وأثرها على الأطفال والمراهقين والصحة النفسية ، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق وعدد كبير من رؤساء المصالح الحكومية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب .

  وتناول المؤتمر مناقشة ظاهرة الادمانات الخفية وأثرها على الأطفال والمراهقين والصحة النفسية للمجتمع ، كما تم تكريم أول دفعة من متعافي الإدمان بمركز أبطال للطب النفسي وعلاج الإدمان .

 وشهد معهد إعداد القادة بسوهاج تنظيم المؤتمر الأول فى عام ٢٠٢٢م ، ثم المؤتمر الثانى فى ٢٠٢٣م ، واليوم شهد المؤتمر الثالث فى حضور جماهيرى كبير

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