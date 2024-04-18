انعقاد المؤتمر الثالث لعلاج الإدمان بسوهاج

انعقد اليوم المؤتمر الثالث لمكافحة الإدمان بسوهاج ، و ذلك بمعهد إعداد القادة تحت إشراف المجلس الإقليمي للصحة النفسية ، تحت عنوان "مجتمع واعٍ ٣" .

جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش ظاهرة الإدمانات الخفية وأثرها على الأطفال والمراهقين والصحة النفسية ، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق وعدد كبير من رؤساء المصالح الحكومية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب .

وتناول المؤتمر مناقشة ظاهرة الادمانات الخفية وأثرها على الأطفال والمراهقين والصحة النفسية للمجتمع ، كما تم تكريم أول دفعة من متعافي الإدمان بمركز أبطال للطب النفسي وعلاج الإدمان .

وشهد معهد إعداد القادة بسوهاج تنظيم المؤتمر الأول فى عام ٢٠٢٢م ، ثم المؤتمر الثانى فى ٢٠٢٣م ، واليوم شهد المؤتمر الثالث فى حضور جماهيرى كبير