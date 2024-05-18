مدرسة ناصر الفكرية بدمنهور أولي الجمهورية في المسابقات الرياضية

حصد طلاب مدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور المراكز الأولى على مستوى الجمهورية وذلك فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج والتي أقيمت خلال الفترة من 12 حتى 18 مايو بمحافظة بورسعيد تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حيث حصدت الطالبة ضحى سعد رزق شيبة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى بطولة مدارس التربية الفكرية والدمج فى لعبة الوثب الطويل، كما حصد الطالب محمد عبد الله عبد السلام على المركز الثاني على مستوي الجمهورية فى رمى الجلة، وفازت الطالبة آية عادل جمال بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية فى ألعاب القوي لعبة الوثب الطويل، وحصد الطالب محمد عبد السلام زغلول المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى لعبة الوثب الطويل.

وقد تضمنت المسابقات بطولة الجمهورية لألعاب القوي لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، ومسابقات المسرح لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج على مستوي الجمهورية، واستهدفت عدد 350 طالب وطالبة من طلاب مدارس التربية الفكرية وطلاب الدمج، حيث أقيمت بطولة الجمهورية لألعاب القوي في سباقات (100 متر عدو – دفع جلة – الوثب الطويل)، وقد تم تقسيم الطلاب والطالبات المشاركين حسب فئة الإعاقة (توحد – داون سيندروم – تأخر عقلي)، كما قامت مسابقة المسرح على مستوي الجمهورية في العروض الاستعراضية والفنية وتضمن فريق المسرح لكل محافظة من طلاب التربية الفكرية وطلاب الدمج.