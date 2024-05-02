الخميس 02 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. تركيا تعلق جميع أعمالها التجارية مع إسرائيل

تركيا
تركيا

كشفت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أن تركيا قررت تعليق جميع أعمالها التجارية مع إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إردوغان منع الموانئ التركية من تصدير البضائع إلى موانئ "أشدود" وحيفا.

تركيا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الأربعاء انضمام بلاده إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

 

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة، "قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية".

 

وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق حل الدولتين أمران أساسيان تم التأكيد عليهما مع قادة دول غربية، لافتا إلى أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.

وذكر أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم.

ورفعت جنوب أفريقيا في 29  ديسمبر 2023، دعوى ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

وفي 26  يناير، قررت "العدل الدولية" أن على إسرائيل، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

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