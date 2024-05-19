إنذار الخطر يرج جدران مستوطنات أصبع الجليل

قالت مصادرعبرية، إن صفارات الإنذار انطلقت، قبل قليل، في مستوطنات عدة، بعد إنذار اختراق جوي بأصبع الجليل.

وحسب المصادر، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات عدة وهي: بيت هيلل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، مناره، معيان باروخ، مرجليوت، مسجاف عام، كريات شمونه، تل حاي، دفنا، هجوشريم، غجر، كيبوتس دان، شآر يشوف، سنير شمال فلسطين المحتلة خشية من تسلل طائرات مسيرة

موقع المالكية بعد عملية رصد من حزب الله:

في وقت سابق، استهدفت المقاومة اللبنانية “حزب الله"، جيبًا عسكريًا تابعًا لقوات الاحتلال، في موقع المالكية، وبعد عملية رصد تم استهدافه بصاروخ ‏موجه، وأصيب بشكل مباشر، وتم تدميره وإيقاع طاقمه بين قتيل وجريح.

وحول تفاصيل العملية قال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة ‌‏10:15 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع "همر" إليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة. ‏