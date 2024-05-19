عاجل
القسام تنشر مشاهد استهداف جنود وآليات الاحتلال شرق مدينة رفح
الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إنذار الخطر يرج جدران مستوطنات أصبع الجليل

بوابة الوفد الإلكترونية

 قالت مصادرعبرية، إن صفارات الإنذار انطلقت، قبل قليل، في مستوطنات عدة، بعد إنذار اختراق جوي بأصبع الجليل.

 وحسب المصادر، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات عدة وهي: بيت هيلل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، مناره، معيان باروخ، مرجليوت، مسجاف عام، كريات شمونه، تل حاي، دفنا، هجوشريم، غجر، كيبوتس دان، شآر يشوف، سنير شمال فلسطين المحتلة خشية من تسلل طائرات مسيرة

 

موقع المالكية بعد عملية رصد من حزب الله:

 في وقت سابق، استهدفت المقاومة اللبنانية “حزب الله"، جيبًا عسكريًا تابعًا لقوات الاحتلال، في موقع المالكية، وبعد عملية رصد تم استهدافه بصاروخ ‏موجه، وأصيب بشكل مباشر، وتم تدميره وإيقاع طاقمه بين قتيل وجريح.

 وحول تفاصيل العملية قال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة ‌‏10:15 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع "همر" إليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.  ‏

مواد متعلقة

بعد عملية تتبع.. حزب الله يقضي على جنود الاحتلال في موقع المالكية

الملك سلمان يُجري فحوصات طبية في العيادات الملكية

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يمنع إدخال 3000 شاحنة مساعدات

عاجل.. صورايخ تستهدف موقع جيش الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة

العراق.. رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الى اشعار آخر

حكومة نتنياهو تنهار تحت ضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين

أفيخاي: يطلب من سكان العطاطرة والكرامة بالتوجه إلى المأوي فورا

عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إزاحة نتنياهو فورا من الحكم
الجريدة الورقية