لو شغال برا مصر.. كيف تحصل على معاش المصريين العاملين بالخارج ؟

يبحث العديد من المواطنين المصريين العاملين في الخارج، عن تفاصيل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للحصول على معاش المصريين العاملين بالخارج، وذلك بحسب فئة دخل الاشتراك التي يختارها وتتناسب مع دخله.

كيفية الاشتراك

تقديم المستندات الآتية:

- صورة شهادة ميلاد مميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- طلب اشتراك مؤمّن عليه .

- برنت تأميني بالبيانات الأساسية في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمّن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه لمعاش آخر، ويمكن الاطلاع عليه من هنــــــا.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك.

- تحديد قيمة الدخل الشهري الذي يؤدي على أساسه الاشتراك التأميني.

الأوراق المطلوبة

يجب على الراغبين في الحصول على معاش المصريين العاملين بالخارج 2024 تقديم صورة من المستند المثبت لبدء العمل الموجب للخضوع لأحكام القانون بالإضافة إلى الأوراق الآتية:

- صورة جواز السفر بشرط أن يكون ساريًا.

- صورة موثقة ومختومة من عقد العمل في الخارج.

- صورة عقد العمل بالهيئة أو السفارة الأجنبية أو المنظمة الدولية.

- صورة عقد العمل على السفن الأجنبية وصورة جواز السفر البحري بشرط أن يكون ساريًا.

بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة يفتح مكتب تأمينات مصر للتأمين على العاملين المصريين بالخارج اشتراكًا للمتقدم ويتم تسجيله على قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة، بعد ذلك تحفظ الهيئة أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها بالأرشيف الإلكتروني طبقًا للمادة رقم 12 من قانون 148 لسنة 2019.

وثيقة المعاش الدولارية

يذكر أن شركة مصر لتأمينات الحياة أطلقت بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وثيقة معاش بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج من سن 18 لـ 59 عامًا، ويمكن لحاملها الحصول على معاش إضافي، عند الوصول إلى السن التي تختاره، ويمكن شراؤها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.

ما تكلفة الوثيقة أو القسط التأميني؟

حددت شركة مصر لتأمينات الحياة الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد وهو 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارا لكل قسط لزيادة المعاش المستحق على ألا يتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.