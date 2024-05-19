أسيوط تنفذ حملات نظافة وغسيل أرصفة وجدارية المدخل الشمالي بحي غرب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات وتسخير الامكانيات اللازمة لتحسين مستوى النظافة والإرتقاء بالمظهر الجمالي لأحياء ومراكز المحافظة بكافة الطرق الممكنة خاصة معه الاهتمام الذي توليه المحافظة بملف النظافة والعمل دائمًا على توفير بيئة نظيفة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة النظافة وفقًا للامكانات المتاحة مع بذل مزيد من الجهود لرفع كافة المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات وصناديق القمامة المنتشرة والتي تضر بحالة الطرق والشوارع وتؤثر على البيئة المحيطة والمنظر الجمالي للمحافظة وذلك حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي الذي يليق بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين حي غرب برئاسة عيون ابراهيم رئيس الحي وتم خلالها رفع المخلفات والقمامة من الحاويات والمقالب المخصصة لجمع القمامة خلال 3 فترات على مدار اليوم طبقاً للخطة الموضوعة فضلاً عن غسيل عدد من الأرصفة والحوائط والميادين بنطاق الحي من بينها طريق كمين الجامعة وحتى بوابات جامعة أسيوط البحرية وبامتداد الترعة الإبراهيمية وهو ما يتضمن (جدارية المدخل الشمالي لمدينة أسيوط ، وميدان الساعة أمام بوابة جامعة أسيوط الشمالية ، وميدان القصر العيني) وذلك باستخدام معدات النظافة بالحي، بالإضافة إلى دهان بعض البلدورات وجدارية المدخل الشمالي وترميم ودهان بعض الأسوار لتجديد الصور الجمالية للحي، مشيراً إلى استمرار ومواصلة مثل تلك الحملات على أن يتم شنها بباقي الشوارع والميادين تباعاً.