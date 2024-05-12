فرسان سموحة ثامن بطولة الجمهورية
حقق فرسان نادى سموحة الحلقة الثامنة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز والمقامة على ملاعب نادى سموحة الرياضى حيث جاءت نتائج المباريات كالتالي في إطار مباريات الدرجة الأولى Big Tour : فاز الفارس "عبد الفتاح الحسين" والجواد "ايلزى" بالمركز الثاني عام في ثانى أيام البطولة وفي إطار مباريات الدرجة الثانية Medium Tour :فاز الفارس "محمد الشناوي" والجواد "كليبر" بالمركز الثاني عام في أول أيام البطولة
أما في إطار مباريات الدرجة الرابعة D Class :
فاز الفارس "عبد الرحمن محمد فريد" والجواد "فلورانس" بالمركز الثالث عام في أول أيام البطولة
ويمثل لجنة الفروسية المشرفة على رياضة الفروسية بالنادى المهندس "محمد فريد" رئيس لجنة الفروسية ، القبطان "محمد الحسين عيسى" نائب رئيس لجنة الفروسية و العضو الفنى، المستشار "بهجت راضي" عضو لجنة الفروسية، كما يضم الجهاز الإدارى كابتن "خميس عون" مدير مركز الفروسية، كابتن "السيد الشناوي" إداري الفروسية والبولو ، كابتن "إبراهيم عصام" مندوب نادى سموحة لدى الاتحاد المصرى للفروسية.