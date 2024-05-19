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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُنظم سلسلة لقاءات تطوير النظام المؤسسي لمراكز التنمية الشبابية

من فاعليات وزارة
من فاعليات وزارة الشباب

تُنظم وزارة الشباب والرياضة؛ سلسلة لقاءات تطوير النظام المؤسسي لمراكز التنمية الشبابية وتطوير الأداء المالي والإداري والاستثماري بمختلف محافظات الجمهورية.

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حيث بدأت السلسلة باللقاء الأول بمحافظة بورسعيد، بمشاركة محافظات بورسعيد و جنوب سيناء و الإسماعيلية، وللقاء الثانى فى ضيافة بالإسكندرية، لمحافظات الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، والدقهلية.

في هذا الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة جدا لتطوير المنشأت الشبابية والرياضية في المحافظات وبخاصة مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والهيئات الشبابية والرياضية، منوهًا إلي ضرورة رصد كافة طلبات واحتياجات كافة المنشآت الشبابية والرياضية من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية.


وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي ضرورة المتابعة الدورية لكافة الملفات المتعلقة بالإنشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.


وتأتى هذه اللقاءات فى إطار توجيهات الدكتور وزير الشباب والرياضة بأحداث نقلة نوعية فى أداء مراكز التنمية الشبابية وتحفيز فرص الإستثمار من خلال التحسين المستمر وتطبيق  معايير الأداء.

وتستهدف اللقاءات تدريب الجهاز الإداري لمراكز التنمية الشبابية ومجالس الإدارات علي يد خبراء ماليين وقانونين وخيراء قى مجال الاستثمار للارتقاء بمستوى الخدمات.


والجدير بالذكر أنه جاري الإعداد والتجهيز لتنفيذ باقي اللقاءات فى محافظة الوادي الجديد، علي أن تختتم اللقاءات بالقاهرة.

 



 

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