حبس 4 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين

قررت نيابة حلوان، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق ،بتهمة النصب على المواطنين بتغير العملات الأجنبية ، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين الراغبين في تغير العملات المحلية بعملات أجنبية بسعر بخس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلاهم سيارة "مطموسة اللوحات" بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم (مبالغ مالية – بطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد الأشخاص).

وبسؤالهم أقروا بممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى بثمن بخس عن طريق التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات والتقابل معهم والاستيلاء على ما بحيازتهم من مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطين بحوزتهم تم الاستيلاء عليهم من أحد الأشخاص وسيدة قاموا باستدراجهم لتغيير مبلغ مالى لهما، ولدى تقابلهم قاموا بالاستيلاء على تلك المبالغ من المجنى عليهما، ولاذوا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل ‏لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار. ‏

وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم ‏عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات ‏والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا ‏الرديم الناتج عن الحفر. ‏

كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب ‏عن الآثار.