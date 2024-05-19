جبالي: الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية للمجتمع

القي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في بداية الجلسة العامه المخصصة لمناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة حق لكل مواطن .

وجاء نص الكلمة.. الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر ..

لاشك أن الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالى

بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة

وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل.

السادة النواب:

إن أى سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً فى الأهداف والغايات.

وحرى بى فى هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير

للسيد الدكتور/ أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وكافة السادة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول فى هذا المشروع،

فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات

قانونية ــ عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.

وفى المقابل أيضاً، لا يسعنى إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير

للسيد الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافى الملاحظات والاشكاليات التى أبداها السادة النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذى يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.

وختاماً، فإننى أؤكد أن نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف

على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.