انطلاق المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض بجامعة دمنهور

تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، و الدكتور السيد سعد قائم بعمل عميد كلية العلوم، وبحضور كل من الدكتورة منى مبروك القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق وعميد كلية العلوم السابق، والدكتور سماح الصاوي قائم بعمل عميد كلية الآداب، الدكتورعثمان بدران رئيس قسم علوم الأرض، والدكتور خالد فرحات مدير عام منطقة آثار البحيرة، وكامل غطاس السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة، وعلي دومة رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة، وعدد من ممثلي شركة ووتك للأخشاب وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، ووكلاء الكليات، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ورؤساء الأقسام، والطلاب والخريجين .

وافتتح اليوم السبت الموافق ١٨ مايو المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض بكلية العلوم ختاما للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، حيث تم عرض وإبراز إنجازات القسم خلال العام الجامعي الحالي.

بدأت فعاليات الافتتاح بالسلام الوطني الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم .

استهل الدكتور عثمان بدران رئيس القسم كلمته بالترحيب بالدكتور رئيس الجامعة و الحضور ، موضحاً دور القسم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة : مؤكدا أن التعليم الجيد الفعال هو خير استثمار لرأس المال البشري ، كما أشار أيضا إلى عقد شراكات مع الهيئات والمؤسسات من خلال وحدة الاستشارات البيئية والجيولوجية .

ومن جانبه استعرض الدكتور السيد إبراهيم أهم أهداف الكلية والتطوير الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة.

وتناول المؤتمر أهم إنجازات قسم علوم الأرض خلال العام الجامعي الحالي منها:-

التعاون الدولي مع جامعة بسكرة الجزائر وفي هذا الصدد تم عقد ندوة بالقسم عن التغيرات المناخية والفيضانات.

الأبحاث العلمية المنشورة للساده أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم.

الورش الحقلية التدريبية التي قدمها القسم للطلاب في المواقع المختلفة.

مشاركة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و بعض الطلاب في مؤتمر الجمعية الجيوفيزيائية (مايو ٢٠٢٤) .

كما تم عرض خدمات وحدة الاستشارات الجيولوجية خلال العام الجامعي الحالي.



وخلال كلمته وجه الدكتور إلهامي رئيس الجامعة الشكر والتقدير لجميع الحضور والضيوف الكرام، وواصل الشكر للقائمين على هذا المؤتمر مشيداً بالجهود المبذولة لتنظيمه، مؤكداً على أهمية الورش الحقلية التي تمت والتي تربط الجانب الأكاديمي بالجانب العلمي والتطبيقي مما يكسب الطالب مهارات جديدة تؤهله لسوق العمل ليكون خريج قادر على العطاء، مثمناً دور القسم في عقد شراكات قوية مع شركات و هيئات متعددة.

مؤكدا أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن تقيم الجامعة هذا المؤتمر الذي تنظمه كلية العلوم، متمنياً مواصلة التميز والرقي بجميع كليات الجامعة.

كما أوصى بدراسة مقترحات الطلاب التي أدلوا بها خلال مشاركتهم الفعالة في المؤتمر ، و كذا التوصية بتعميم المؤتمر بجميع أقسام الكلية وجميع كليات الجامعة لتعظيم الإستفادة وتبادل الخبرات.

وفي ختام المؤتمر تم إهداء الدروع لضيوف شرف المؤتمر شركاء النجاح ،و تسليم شهادات تقدير للقائمين علي المؤتمر وأوائل الفرق الدراسية بقسم علوم الأرض.