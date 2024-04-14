وضع Apple Lockdown.. كيف يمنع هجمات برامج التجسس

أصدرت شركة آبل إشعارات للمستخدمين في 92 دولة، بما في ذلك الهند، لتنبيههم إلى تهديد هجمات برامج التجسس المرتزقة. تشكل الهجمات المعقدة خطرًا كبيرًا على بيانات وخصوصية مستخدمي iPhone، وفقًا لتقرير نشر في Moneycontrol.

في عام 2022، مع إصدار iOS 16، قدمت شركة Apple وضع "التأمين" في أجهزة iPhone.



وضع Apple Lockdown



يحمي الوضع مستخدمي iPhone من هجمات برامج التجسس المرتزقة والتهديدات المماثلة. توصي شركة Apple مستخدمي iPhone الذين يعتبرون أنفسهم أهدافًا محتملة، مثل المسؤولين الحكوميين والناشطين والصحفيين وغيرهم، بالتفكير في استخدام هذه الميزة.

وقالت الشركة إنه من غير المرجح أن يكون غالبية مستخدمي iPhone أهدافًا لمثل هذه الهجمات، لكن الميزة متاحة لجميع المستخدمين.

عند تنشيط وضع التأمين، لا يعمل جهاز iPhone بالتشغيل المعتاد. بينما تستمر الوظائف الأساسية مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية العادية في العمل بسلاسة، يتم تقييد التطبيقات الأخرى. على سبيل المثال، قد يتم حظر المرفقات في الرسائل، بما في ذلك أنواع معينة من الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية، وفقًا لتقرير Moneycontrol.



على سبيل المثال، إذا كان مستخدم iPhone يستخدم Safari كمتصفح أساسي، فوفقًا لشركة Apple، هناك "تقنيات معقدة" معينة قد تكون محظورة. وقد يؤدي ذلك إلى أوقات تحميل أطول لمواقع الويب، أو في بعض الحالات، قد لا يتم تحميل مواقع معينة على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تظهر صور معينة في المتصفح، وقد يفشل أيضًا عرض خطوط الويب.

عند تنشيط ميزة "التأمين"، تتأثر مكالمات FaceTime أيضًا. ما لم يتم إدراج أحد الأفراد كجهة اتصال أو كنت قد شاركت مسبقًا في مكالمة FaceTime معه، فلن يكون لديك القدرة على بدء مكالمات FaceTime أو استقبالها. علاوة على ذلك، لا تتوفر أيضًا ميزات إضافية ضمن مكالمات FaceTime، مثل SharePlay وLive Photos.

بالإضافة إلى ذلك، عند مشاركة الصور مع الآخرين، لن يتم الكشف عن بيانات ومعلومات الموقع. يتم حذف الألبومات المشتركة تلقائيًا من تطبيق الصور، ولن يتلقى المستخدم بعد الآن أي دعوات جديدة للانضمام إلى الألبومات المشتركة، وفقًا لتقرير Moneycontrol.

أفاد Moneycontrol أنه عندما يكون "التأمين" نشطًا، لن يتمكن مستخدمو iPhone من الوصول للانضمام إلى شبكة Wi-Fi غير آمنة. حتى لو كانت شبكة Wi-Fi معروفة ولكنها غير آمنة، فسيتم قطع اتصال المستخدمين بها.



خطوات كيفية تنشيط وضع "التأمين" على جهاز iPhone



-افتح تطبيق الإعدادات

-اضغط على "الخصوصية والأمان"

- اضغط على "وضع التأمين"

- اضغط على "تشغيل وضع التأمين"

-اضغط على "تشغيل وإعادة التشغيل"

-أدخل رمز مرور الجهاز