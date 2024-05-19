الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طرق دفع فاتورة الكهرباء لشهر مايو إلكترونيًا

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2024 ولاسيما مع قرب انتهاء الشهر، وأيضًا عن طرق الدفع استعدادًا لدفعها وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

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وقد أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض الخطوات وطرق الدفع التي يمكن من خلالها سداد الفواتير إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين.

التحول الرقمي 
يأتي ذلك في إطار جهودها المضنية في هذا الشأن وكذلك خطتها في مجال التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة.
وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو إلكترونيًا:
الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط http://www.eehc.gov.eg/eehcporta
الضغط على قسم الخدمات
الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة
تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن
إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام
مراجعة البيانات جيدًا
الضغط على زر الاستعلام 
تظهر أمام الشاشة الفاتورة
طرق الدفع 
يمكن سداد فاتورة الكهرباء لشهر مايو عن طريق الآتي:
يمكن دفع فواتير الكهرباء من خلال المحفظة البنكية
الدفع من خلال محافظ شركات المحمول الثلاث العاملة داخل مصر
الدفع من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني وتتضمن البريد، سداد، فوري، ضامن، مصاري، ممكن، بي
نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء
التقليل من الإسراف في استخدام الطاقة الكهربائية فهو يساعد في تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للمشترك
ضبط المكيف على درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة، وإطفاء المكيف عند مغادرة المنزل
التوقف عن تشغيل الأجهزة الكهربائية التي لا داعي لها
تجنب التشغيل العشوائي والمفرط للأجهزة الكهربائية المنزلية
استخدام وحدات إضاءة موفرة للطاقة وإطفاؤها وقت النوم وفي الأماكن الخالية وعند وجود ضوء الشمس.
 

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