بحث إنشاء مكتبة قومية لأمراض القلب والسرطان والمناعة والأمراض النادرة

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الرئيس الإقليمي لنوفارتس العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا لبحث خارطة طريق التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أهمية الشراكة الاستراتيجية المتينة مع شركة نوفارتس، والتي أثمرت نجاحات على عدة مستويات لعل أبرزها توعية وعلاج أمراض القلب وبناء وتنمية الجدارات للقوى البشرية بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون مع نوفارتس خلال المرحلة المقبلة يشمل عدة محاور تشمل أهمها إنشاء مراكز تميز لأمراض القلب وعلاج الأورام والأمراض المناعية، إضافة إلى مد مظلة التوعية والكشف المبكر عن الأمراض، وتطويع الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات في التشخيص الاستباقي للأمراض.

وأشار رئيس الهيئة إلى وجود أكثر من 6 ملايين ملف طبي في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى التطلع لإنشاء مكتبة قومية لأمراض مختلفة، وسوف يتم التعاون في على الأورام والأمراض المناعية واستخدام الأدلة العلمية والخطط العلاجية المحدثة والتوعية الصحية اعتمادًا على التوعية بعوامل الخطورة بأمراض القلب والأمراض والأمراض النادرة.

لافتًا أن التعاون خلال الفترة المقبلة سيرتكز أيضًا على الاستدامة البيئية وكيفية ترشيد الطاقة والمياه العذبة بالتعاون مع مصنع نوفارتس، وكذلك الاستخدام الأمثل للأدوية وتثقيف ومتابعة المرضى حول برنامج الاستخدام الآمن لأدوية الأورام لقياس مدى كفاءة ومأمونية الأدوية وإتاحة الخدمات للمريض والأدوية المأمونة بالطريقة المثلى.

وأضاف: ستشهد المرحلة المقبلة استخدام وسائل حديثة للتدريب وممارسات الرعاية الصحية استنادًا على تفعيل مبادئ الرعاية الصحية ذات القيمة، فضلًا عن الدفع بمراكز تميز ونقاط مضيئة بكل فرع من فروع الهيئة بمحافظات التغنين الصحي الشامل.

من جانبها، أعربت تراسي جودريدج الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس في أفريقيا والشرق الأوسط، عن تقديرها للتعاون المستمر مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكدة أهمية الجهود المشتركة في تقديم خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة، ونقدر دور الهيئة في تقديم خدمة صحية متكاملة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة العالية، ونفخر بحرصكم المستمر على الارتقاء بثقل خبرات أطباء الأسرة.

وأكدت، لمسنا نتائج حقيقية في تحسين المؤشرات الصحية وارتفاع معدلات رضاء المرضى من خلال كافة المبادرات المشتركة مع هيئة الرعاية الصحية وهو ما يدفعنا لمزيد من التعاون الفترة المقبلة.

فيما أعرب وفد نوفارتس عن سعادته بسرعة الإنجازات التي تتم في الإصلاح الصحي في مصر سواء من جودة المنشآت وجودة الرعاية الصحية وتفعيل المعايير العالمية ومايشملها من استدامة بيئية ومالية ومؤسسية.

وشمل وفد نوفارتس كل من السيدة تراسي جودريج، الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس في افريقيا والشرق الأوسط، السيد جايديب جادجيل، المدير المالي لشركة نوفارتس آسيا وافريقيا والشرق الاوسط، مسترجيلبيرت ڤيركولچين المدير الإقليمي لتوفير الدواء ودعم الأسواق لشركة نوفارتس في آسيا وافريقيا والشرق الاوسط، ايستير إنج، المدير الإقليمي لتوفير الدواء لشركة نوفارتس في افريقيا والشرق الأوسط، يو شيمزو، المدير المالي لشركة نوفارتس أفريقيا والشرق الأوسط، انجيلا يانج ‎المدير المالي لشركة نوفارتس مصر، الدكتور محمد صبري ‎مدير قطاع توفير الدواء ودعم الأسواق بشركة نوفارتس مصر، والسيد عمرو أمين مدير العلاقات العامة لشركة نوفارتس مصر، والسيد عبد العزيز أحمد مدير وحدة توفير الدواء ودعم الأسواق لأمراض القلب بنوفارتس مصر.

وكان في استقبال الوفد عدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية، ضم كل من الدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للصيدلة لشؤون الدواء، والدكتورة سالي عبدالرؤؤف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية،والدكتورة رضوى إمام، مدير إدارة التوعية الصحية والمبادرات، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، والدكتورة أسماء سلمان ، مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال، والدكتورة رضوى عبدالعظيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

