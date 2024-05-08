FORBES تختار المهندس يحيى زكريا ضمن أفضل ١٠٠ شخصية سياحية بالشرق الاوسط

إختارت مجلة FORBES المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران كأحد أفضل 100 شخصية من قادة السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط خلال 2024 .

انضم زكريا إلى مصر للطيران للصيانة والأعمـال الفنية عام 2021، وتولى قيادة الشركة القابضة لمصر للطيران في أكتوبر 2022. فيما تسير الشركة رحلات إلى 79 وجهة عبر 52 دولة، وتملك أسطولًا مكونًا من 81 طائرة. في عام 2023، ارتفع عدد الرحلات التي سيرتها الشركة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022، ونقلت 9.8 مليون مسافر، بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق.

كما سيرت 1,249 رحلة شحن إلى 31 دولة، ونقلت حمولة تزن 129,034 طنًا. يتمتع زكريا بخبرة تمتد إلى 38 عامًا في مجال قيادة وهندسة الطائرات، منذ انضمامه إلى القوات الجوية المصرية عام 1984.

يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لكل من الاتحاد العربي للنقل الجوي، واتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA).



وتحتفل الشركة الوطنية مصرللطيران بعيدها ال ٩٢ هذا العام كاعرق شركة طيران في أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط وإحدى كبريات شركات الطيران بمنقطة الشرق الأوسط وتلعب دورًا بارزًا في زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الراهنة.