حدوث ضربات القلب السريعة بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية.. طبيبة توضح

كشفت المعالج تاتيانا رومانينكو، أن ضربات القلب السريعة التي تحدث أثناء الراحة هي أعراض غير مواتية وتتطلب توضيح الأسباب.

وأشارت الدكتورة رومانينكو إلى أن سرعة ضربات القلب يمكن أن تكون ناجمة عن الأحداث العصيبة وزيادة النشاط البدني واستهلاك الكافيين في هذه الظروف، فإن عدم انتظام ضربات القلب الذي ينشأ أمر طبيعي تماما، ولا يشكل خطرا على صحة الإنسان.

وحذرت الطبيبة من أنه إذا حدثت ضربات قلب سريعة أثناء حالة الراحة على سبيل المثال، عندما يكون الشخص مستلقيا أو نائما أو يستريح فإن مثل هذا التغيير في معدل ضربات القلب يكون على الأرجح ناجما عن سبب مرضي.

وأوضحت الدكتورة أن نبض القلب السريع أثناء الراحة أمر ممكن مع مرض الغدة الدرقية، وأحد أسباب سرعة ضربات القلب هو فرط نشاط الغدة الدرقية.

وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم انتظام دقات القلب، الذي يشعر به الشخص بشكل غير متوقع في حالة استرخاء، قد يشير إلى أمراض عضوية في القلب، وينصح بعدم تجاهل هذا التغير في معدل ضربات القلب، ومراجعة الطبيب وإجراء الفحص.

ذكرت رومانينكو أن ارتفاع درجة حرارة الجسم وتناول الأدوية من الأسباب الشائعة الأخرى لسرعة ضربات القلب أثناء الراحة.

ما لا تعرفه عن ضربات القلب السريعة

تسرع القلب هو المصطلح الطبي المستخدم لوصف سرعة ضربات القلب التي تزيد عن 100 نبضة في الدقيقة، قد تؤدي الإصابة بأنواع متعددة من اضطرابات النظم القلبي إلى حدوث تسرُّع القلب.

لا تُعتبر سرعة ضربات القلب بالضرورة داعيًا للقلق بالضرورة. فعلى سبيل المثال، ترتفع سرعة ضربات القلب عادةً أثناء ممارسة التمارين أو استجابة للتوتر.

قد لا يسبب تسرُّع القلب حدوث أي أعراض أو مضاعفات. إلا أنه قد يكون في بعض الأحيان مؤشرًا على الإصابة بحالة طبية يجب الانتباه إليها. وقد تؤدي بعض أنواع تسرُّع القلب إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة إذا لم تُعالَج. ومن هذه المشكلات فشل القلب أو السكتة الدماغية أو توقف القلب المفاجئ.

يمكن أن يشمل علاج تسرُّع القلب اتخاذ إجراءات أو خطوات معينة أو تناول الأدوية أو تقويم نظم القلب أو الجراحة للسيطرة على سرعة ضربات القلب.