iOS 18.. تحديثات رائدة لـ iPhone AI

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، فإن المناقشات بين Google وApple لوضع برنامج Gemini chatbot على iPhone لا تزال مستمرة ولكنها لم تؤد إلى اتفاق. لكن جورمان يقول: "لقد أبرمت شركة Apple Inc. اتفاقية مع OpenAI لاستخدام تقنية الشركة الناشئة على iPhone، كجزء من حملة أوسع لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها".



التصور هو أن شركة Apple متأخرة في السباق لجلب الذكاء الاصطناعي إلى الهاتف، على الأقل منذ أن قدمت سلسلة Samsung Galaxy S24 Galaxy AI إلى إشادة كبيرة في يناير.

وكما يقول جورمان: "تخطط شركة أبل لإحداث ضجة كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي في يونيو". وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع Open AI، فمن المعتقد أن المفاوضات قد تكثفت.

يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي معقدًا ومكلفًا، وعلى الرغم من أن شركة Apple لديها ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في طريقها للإعلان عنها، فمن المعتقد أنه لاستعادة السيطرة على الأرض المرتفعة، تريد شركة Apple العمل مع منظمة خارجية لتحقيق قوة أكبر بسرعة أكبر.



والذكاء الاصطناعي هو أحد الأسباب التي دفعت شركة أبل إلى الإعلان عن شريحة M4 الخاصة بها، في وقت أقرب بكثير مما توقعه معظم الناس، لأن M4 لديه محرك عصبي أكثر قوة، مصمم للعمل بشكل جيد مع الذكاء الاصطناعي. تتوفر شريحة M4 اعتبارًا من 15 مايو في iPad Pro الجديد.

إن العمل مع OpenAI له تحدياته الخاصة، لأسباب ليس أقلها أن شركة Apple مهووسة بالخصوصية، وتتطلب شهادات LLM مثل تلك التي يستخدمها ChatGPT قدرًا كبيرًا من قوة المعالجة، مما يجعل القيام بكل شيء على الجهاز أمرًا صعبًا.

لكن شركة آبل "ستعمل على تشغيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة عبر مراكز البيانات المجهزة بمعالجاتها الداخلية الخاصة".

ربما يكون كل ذلك قد ساهم في ادعاء تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، في مكالمة أرباح Apple الأخيرة بأن Apple سيكون لها الأفضلية في مجال الذكاء الاصطناعي. وهذا شيء يجب أن تفعله، للحاق به.

وقال كوك: "نحن نؤمن بالقوة التحويلية والوعود التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ونعتقد أن لدينا مزايا ستميزنا في هذا العصر الجديد".

أما كيفية تحقيق ذلك فسوف تصبح واضحة في الأسابيع المقبلة.