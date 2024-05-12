إغلاق عيادة للتجميل مخالفة يعمل بها منتحل صفة طبيب بمدينة نصر

الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاحد، اغلاق عيادة خاصة "جلدية وليزر" شهيرة تعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع عباس العقاد، مدينة نصر ، بمحافظة القاهرة.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه فور ورود معلومات تفيد قيام أحد العيادات الخاصة، بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن "بالفيلر"، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر فيديوهاتها للترويج لانشطاتها مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد اطباء متخصصين على خلاف الحقيقة.

كما تم تشكيل لجنة من الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين ان العيادة تعمل بدون ترخيص، كما ان مالكة العيادة ليس لها صلة بالمجال الطبي، بالاضافة الى قيام شخص بعلاج الحالات تبين انه عاطل وينتحل صفة طبيب جلدية.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، الى انه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية الغير مرخصة بالاضافة الى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدًا انه تم غلق وتشميع العيادة، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق .

واشار "ذكي" الى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصاً على صحة وسلامة المرضى.