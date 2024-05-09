الهضيبي: انضمام مصر لصندوق تنمية الصادرات بإفريقيا خطوة مهمة لتشجيع الإنتاج المحلي

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن انضمام مصر إلى صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا خطوة مهمة تعزز جهود مصر لتوطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية.



وأكد "الهضيبي"، أن موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم (83) لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، سيساهم فى تفعيل الاتفاقية والاستفادة من أهدافها في تنمية الصادرات وتشجيع التصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الانضمام لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا يهدف إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها دول القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول إفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.

وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن انضمام مصر إلى الصندوق سيكون فرصة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلًا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية.