44 عاملا ما زالوا مفقودين بعد أيام من انهيار مبنى في جنوب أفريقيا

مع تضاؤل الأمل، تسابق السلطات في جنوب أفريقيا الزمن لإنقاذ 44 عامل بناء محاصرين تحت أنقاض مبنى منهار.

السلطات في جنوب أفريقيا

وتنطوي المهمة الشاقة المقبلة على نقل آلاف الأطنان من الخرسانة بالآلات الثقيلة للبحث عن ناجين، وارتفع عدد القتلى إلى تسعة مع وفاة عامل مصاب بجروح خطيرة في المستشفى.

ومن بين العمال ال 28 الذين تم إنقاذهم من الموقع، كان 21 منهم في حالة حرجة أو أصيبوا بجروح تهدد حياتهم بعد انهيار المجمع السكني المكون من خمسة طوابق والذي كان قيد الإنشاء .

وفي ظل مخاوف من أن يتجاوز العدد النهائي للقتلى 50 قالت السلطات في مدينة جورج الواقعة على الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا إن معدات كبيرة لنقل التربة وصلت وإن فرق الإنقاذ تزيل ألواحا ضخمة من الخرسانة والركام للوصول إلى عمق الحطام.

كانت لا تزال عملية إنقاذ وليست عملية انتشال ، لكن لم يتم العثور على أي ناجين أو إخراجهم منذ يوم الأربعاء.

وقالت المدينة في بيان "على الرغم من إدخال الآلات الكبيرة ، ستظل تقنيات الإنقاذ تطبق بدقة وحساسية من قبل فريق إدارة الكوارث ذي المهارات العالية والخبرة".

كما عدلت عدد المفقودين من 38 إلى 44 بعد تحديد أن عدد عمال البناء في الموقع كان أكبر مما كان يعتقد سابقا.

وأضافت أن معلومات جديدة قدمتها شركة البناء أظهرت أنه كان هناك 81 عاملا عندما انهار المبنى وليس 75 كما أعلنت السلطات في البداية.

ويشارك أكثر من 600 فرد في عملية الإنقاذ، حيث تم جلب العديد منهم من البلدات والمدن القريبة جورج ، التي تبعد حوالي 400 كيلومتر (250 ميلا) شرق كيب تاون ، هي مدينة صغيرة تعرف باسم وجهة العطلات والجولف.

وتقول السلطات إن تحقيقات متعددة جارية في سبب الانهيار، بما في ذلك من قبل الشرطة وحكومة المقاطعة ووزارة العمل الوطنية.

شهدت جنوب أفريقيا، تحديدًا منطقة جورج، انهار مبني نتج عنه وفاة 7 أشخاص، ويجري الآن تحقيقات عاجلة وعملية إنقاذ واسعة النطاق.

جنوب أفريقيا

لقد لقي سبعة أشخاص حتفهم، وما زال حوالي 40 عاملاً في عداد المفقودين تحت الأنقاض، مما أثار الحداد الوطني والبحث عن إجابات.

قدم ليون فان ويك، العمدة التنفيذي لمدينة جورج، تحديثات حول عملية الإنقاذ لقد انتشلنا 36 شخصًا، توفي منهم سبعة للأسف.

ولا يزال هناك 39 شخصًا في عداد المفقودين مدفونين في مكان ما تحت الأنقاض خلفنا لذلك، لا يزال جزء الإنقاذ مستمرًا في العملية، ولكن في الوقت الحالي".

نفس الشيء، ما تفعله الفرق الآن هو الاستعداد للتعافي".

وقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا تعازيه للأسر المتضررة من المأساة ودعا إلى إجراء تحقيقات شاملة في سبب الانهيار.

وتجري السلطات، بما في ذلك الشرطة والحكومة الإقليمية ووزارة العمل الوطنية، تحقيقات لتحديد العوامل التي تساهم في الكارثة.

في هذه الأثناء، تتجمع العائلات والأصدقاء في الموقع، متشبثين بالأمل ويقدمون الدعم لبعضهم البعض خلال هذه المحنة المروعة.

وأعرب زيبرون مهون، أحد أقارب أحد العمال المحاصرين، عن الألم الذي تشعر به العائلات التي تنتظر أخباراً عن أحبائها حقًا إنه مؤلم جدًا (مؤلم)، نعم، إنه مؤلم جدًا (مؤلم) لأنه كإنسان أن يكون تحت الأرض مؤلم جدًا (مؤلم) ولكن مع الإيمان بالله، لا يزال لدينا إيمان بأنها ستأتي خارج."

استخدمت فرق الإنقاذ كاميرات تحت الأرض وكلابًا بوليسية، الأربعاء، للبحث لمدة يومين بعد انهيار مبنى سكني قيد الإنشاء في ساحل جنوب إفريقيا.

وقالت السلطات إنه تم التأكد من وفاة سبعة عمال، في حين أن 16 من أصل 29 شخصا تم إنقاذهم من تحت الأنقاض في حالة حرجة في المستشفيات وستة آخرين يعانون من إصابات تهدد حياتهم.

وقالوا إن 39 عاملا ما زالوا في عداد المفقودين ودفنوا تحت أنقاض السقالات الخرسانية والمعدنية المشوهة.

انهار المجمع السكني غير المكتمل المكون من خمسة طوابق يوم الاثنين في جورج، وهي مدينة تقع على الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا على بعد حوالي 400 كيلومتر (250 ميلاً) شرق كيب تاون.