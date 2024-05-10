اقرأ غدا بالوفد.. العالم يشيد بالمفاوض المصري لوقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "العالم يشيد بالمفاوض المصري لوقف الحرب الإسرائيلية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصر تواصل الجهود الشاقة في المفاوضات رغم تعنت تل أبيب

وسائل الإعلام الدولية: القاهرة محور الارتكاز في القضية الفلسطينية

اليمين المتطرف بقيادة "نتنياهو" يعرقل المفاوضات حفاظا على مستقبله السياسي

"شكري" و"بلينكن" يحذران من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح

الحكومة تنفي انتشار عصابات تجارة الأعضاء

الدولار يتهاوى في السوداء

"الوفد " ترصد حكايات الرعب والموت والدماء

جلسة "عباس" تحسم التجديد لـ "زيزو"

الفنان خالد زكي: غيابي عن السينما "غصب عني"