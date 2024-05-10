الجمعة 10 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. العالم يشيد بالمفاوض المصري لوقف الحرب الإسرائيلية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "العالم يشيد بالمفاوض المصري لوقف الحرب الإسرائيلية".

 

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حركة فتح ترحب بالتصويت الكاسح على قرار أحقيّة دولة فلسطين بالعضويّة الكاملة

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سفير إسرائيل يمزق ميثاق المنظمة الدولية عقب مصادقة الأمم المتحدة على فلسطين كعضو

 ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصر تواصل الجهود الشاقة في المفاوضات رغم تعنت تل أبيب

وسائل الإعلام الدولية: القاهرة محور الارتكاز في القضية الفلسطينية

اليمين المتطرف بقيادة "نتنياهو" يعرقل المفاوضات حفاظا على مستقبله السياسي

"شكري" و"بلينكن" يحذران من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح 

الحكومة تنفي انتشار عصابات تجارة الأعضاء 

الدولار يتهاوى في السوداء 

"الوفد " ترصد حكايات الرعب والموت والدماء 

جلسة "عباس" تحسم التجديد لـ "زيزو" 

الفنان خالد زكي: غيابي عن السينما "غصب عني"

الصفحة الأولى من جريدة الوفد

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