اقرأ غدا بالوفد.. أنظار العالم تتجه إلى المبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "أنظار العالم تتجه إلى المبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

القاهرة تواصل الضغط لإنقاذ المفاوضات وتل أبيب تحترق وحماس تتهم نتنياهو بالعرقلة

موسم حصاد القمح فرحة لم تكتمل

أعضاء الهيئة العليا للوفد يتبرعون بـ 60 ألف جنيه لرفع دعوى تنفيذ ضد "ميديا لاين"

"النواب" يؤجل الموافقة النهائية على مشروعات قوانين الموازنة

"كاظم" و"فاضل" و"بكر" أعضاء بمجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية

العدو الصهيوني يواصل اجتياح رفح ويعترف بصعوبة القتال في غزة

وزيرة البيئة الوفد يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ المقترحات المصرية

عبدالسند يمامة: سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

انتهاك خطير العدو الصهيوني يواصل اجتياح رفح ويعترف بصعوبة القتال في غزة

وزيرة البيئة: 770 مليار دولار سنويا فرص اقتصادية متوقعة من الهيدروجين الأخضر

القبائل العربية.. ظهير شعبي للدولة المصرية