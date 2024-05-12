نجاح كبير لمؤتمر "الدستور الإيطالي وأوامر الفروسية الإيطالية".. صور

سجلت مناقشة مؤتمر "الدستور الإيطالي وأوامر الفروسية الإيطالية تجاه فرسان الرعاية الصحية" حول الثقافة والرعاية الصحية التي انعقد في مجلس النواب نجاحًا مستحقًا بين الجمهور وجديرًا بالاعتبار، نتيجة عمل رائع من التآزر والتنظيم، وكان موضوعها الرئيسي هو يتضمن جدول الأعمال عرض مخطوطتين مقترحتين حول الدستور الإيطالي وأوامر الفروسية الإيطالية.



ويتم تنظيم مؤتمر النقاش والحدث من قبل الاتحاد الوطني للفرسان الإيطاليين، قسم مونزا وبريانزا، ونادي الليونز لومبارديا كافاليري دي سان موريزيو، بالتعاون النشط مع نقابة الأطباء من أصول أجنبى في ايطاليا (Amsi)، حركة المتحدين للوحدة، والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية(Umem)، والاتحاد الرياضي الأورومتوسطي (Usem)، جالية العالم العربي في إيطاليا (Co-mai)، الاتحاد الدولي لابناء عرب 48 ,المدرسة الدولية عديدة اللغات اتحاد من أجل إيطاليا، وراديو Co-mai Internazionali ،اذاعة كوماي الدولية، و مركز إيريس إيطاليا الطبي الدولي .



من بين التدخلات الأكثر انتظارًا كان بالتأكيد تدخل البروفيسور أليسيو فاريسكو، رئيس الاتحاد الوطني للفرسان الإيطاليين قسم مونزا وبريانزا، الذي قدم مخطوطتين لهما قيمة مطلقة وناقش في كلمته الأهمية في تاريخ الفرسان لصالح الفئات الأكثر هشاشة.



مع اقتراب يوبيل عام 2025، أراد هذا الحدث، مع التزام جميع الجمعيات المذكورة أعلاه، أن يكون إحدى المراحل العديدة للاقتراب من لحظة التماسك والحوار بين الأديان ومساحة واسعة لرعاية صحية جيدة. وبالبحث والوقاية، حيث لا يقتصر التزام العاملين في مجال الصحة على حماية صحة المجتمع فحسب، بل أيضًا على دعم الموضوعات الأكثر هشاشة.



وفي سياق كانت فيه الصحة والرفاهية دائمًا قيمًا عالمية، أثبت "فرسان الصحة" أنهم فرصة مهمة لتعزيز التضامن والوقاية، مما يمهد الطريق لأشكال جديدة من التعاون والالتزام في حماية صحة الجميع.



وقام ممثلو الاتحاد الوطني للركائز السوداء، قسم مونزا وبريانزا، في شخص البروفيسور فاريسكو الرسمي، بتقديم كلا المجلدين خلال الحدث، مما يوفر فرصة فريدة لتعميق المعرفة بهذه المواضيع الأساسية والتفكير في أهميتها للقيم والمبادئ التي يمثلونها لمجتمعنا ولنا جميعا، ومن خلال عرض هذه الكتب، يهدف الاتحاد الوطني للفرسان الإيطاليين إلى نشر ثقافة الجدارة والتضامن والعدالة الاجتماعية، وتشجيع المشاركة النشطة والواعية للمواطنين في الحياة الديمقراطية وفي حماية الحقوق.



وكان دور AMSI و حركة المتحدين للوحدة و Co-mai و UMEM ، اللذان دافعا دائمًا من أجل التكامل والحوار الثقافي بين الأديان، فضلاً عن تقديم نظرة مهمة للأبحاث في عالم الرعاية الصحية من خلال إحصاءات يتم تحديثها باستمرار، هو جعل الناس يعكسون الحاضرين حول مدى أهمية الرعاية الصحية. إن نشر الثقافة الإيطالية وتاريخنا وقوانيننا هو، على أساس ميثاقنا الدستوري، أيضًا بين الأجيال الجديدة من الإيطاليين الذين عليهم واجب الاندماج والدراسة ومعرفة الماضي، وأن يكونوا دائمًا موردًا أكثر تكاملاً للدولة. الحاضر والمستقبل.



وقال الدكتور عودة "أستطيع أن أقول بكل فخر أننا في فخورون حقًا بتنظيمنا والمشاركة ولعبنا دورًا نشطًا في تنظيم هذا الحدث جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الوطني للركائز السوداء الذي يمثله البروفيسور الرسمي أليسيو فاريسكو، الذي أشكره شخصيًا، أراد حضورنا منذ البداية.

وفي غضون أيام قليلة، ملأنا قاعة مكتبة الكابيتول بالضيوف المشهورين، ومن المؤكد أن كل خطاب من خطاباتهم ترك بصماته وتناسب تمامًا مع موضوع اليوم مثل الفسيفساء المثالية.



إن الحضور العديد لشخصيات أجنبية وإيطالية و من أصل عربي، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في مجالات السياسة والطب والاتصالات، قد أثرى جمهورًا استثنائيًا، ولمس أحد الأوتار التي شرعنا في تحريكها، وكذلك الرعاية الصحية. كالمنع، نشر الثقافة الإيطالية بين المجتمعات ذات الأصول الأجنبية، لتشجيع التكامل والنمو.



افتتح المؤتمر بكلمة مؤثرة للغاية من سفير السودان لدى إيطاليا والتي تطرقت إلى موضوع التضامن الدولي. شكر السفير سيد الطيب أحمد بلادنا على الالتزام الذي قدمته مؤسساتنا دائمًا للدول المحتاجة مثل تلك التي يمثلها، حيث تعد الجسور الدولية للتعاون الإنساني والثقافي والصحي حجر الأساس لنمو الدول التي تحتاج إلى إيطاليا وأوروبا من أجل البقاء و أتطلّع لذلك.



لم يكن هناك نقص في الشكر لنا في أمسي وكوماي وأوميم، التي تربطها بالسفارة السودانية علاقة تعاون تاريخية، مجددًا الحاجة إلى الالتزام بقضايا مثل الحوار والسلام الدائم والهجرة الجيدة والصحة الدولية والإنسانية. وشدد على ضرورة أن نستمر العمل معا للحديث مع العالم العربي .و في نفس الوقت شدد لضرورة دعم دولة السودان و التعاون المشترك مع الجالية السودانية في ايطاليا و الطلاب و الأطباء من أصل سوداني و دعم السودان في المساعدات الطبية و الصحية. و في النهاية تقدم السفير السيد أحمد الطيب الشكر الى جميع مؤسساتنا للتعاون المستمر.



وتوجه السفير سيد الطيب أحمد شخصيا بالشكر إلى البروفيسور فؤاد عودة، الذي تربطه به صداقة عميقة واحترام، والذي يكون التزامه دائما قويا فيما يتعلق بالانتشار الإيجابي والمربح للثقافة العربية في إيطاليا والعالم، مع شبكة كثيفة من العلاقات الدولية وصورة للعالم العربي الذي أراد دائمًا أن يتحد، وليس بالتأكيد الانقسام.



كان خطاب الدكتورة كيارا بينيديتا ريتا فاريسكو، رئيسة نادي لومباردي ليونز كافاليري دي سان ماوريتسيو. إن موضوع تقريره، الذي يحمل عنوان "الدستور الإيطالي بعد أكثر من 75 عاما من صدوره"، أذهل الحاضرين حقا وترك بصماته، حيث تطرق إلى نقاط مهمة جدا من الماضي والتاريخ.



ثم جاء دور الضابط البروفيسور أليسيو فاريسكو، رئيس الاتحاد الوطني للفرسان الإيطاليين، قسم مونزا وبريانزا، مع عرض المخطوطتين المذكورتين. وعلى وجه الخصوص، أعرب الجمهور عن تقديره للعلاقة العميقة التي أراد فاريسكو تأسيسها بين مبادئ الميثاق الدستوري والمجتمعات ذات الأصول الأجنبية في إيطاليا، مؤكدا مدى أهمية نشر هذه المبادئ حتى في اللغات المختلفة، لتصل إلى الجميع دون تمييز.



ولهذا السبب أيضًا، أراد فاريسكو حضور قادة Amsi وCo-mai وUniti per Unire، كما شكر البروفيسور فؤاد عودة والضيوف البارزين الآخرين الذين أرادهم، مما يمهد الطريق لتعاون مستقبلي جديد ومؤتمرات جديدة مع الثقافة والتكامل. في المركز.

ثم جاء دور البروفيسور فؤاد عودة، رئيس المؤتمر الدولي وبدأ الجزء الكامل من المؤتمر المخصص للرعاية الصحية والوقاية والأبحاث. خلال المؤتمر، عرض عودة دور ووظيفة #مدارس_تلفزيون اتحاد من اجل إيطاليا، مع الهدف الرائع المتمثل في تحويل الثقافة والتدريب كأداة للنمو العالمي، ولا سيما من خلال التركيز على مواضيع قوية مثل التكامل وتثمين الإنسان. الموارد المرتبطة بالأجيال الجديدة من الإيطاليين، ومهدت الطريق لسلسلة التقارير عن الرعاية الصحية الجيدة والبحث العلمي التي أثارت إعجاب جمهور الحاضرين مع الضيوف اللامعين والموهوبين.



كما حرص عودة على توضيح ذلك، عملوا على عديد من النقاط الأساسية: التشريع والصحة والتعاون الدولي والتكامل بدءاً من معرفة القوانين والنظام الإيطالي. اللغة، والحوار بين الأديان، والأجيال الجديدة من الإيطاليين ودور المرأة، دور الثقافة و الرياضة في الحديث بين الحضارات و الاديان.



وقام البروفيسور عودة، بصفته مدرس الصحة أيضًا في جامعة تورفيرغاتا، بإدارة جميع التقارير الطبية العلمية التي ميزت استمرار النقاش.



ومن بين الضيوف العديدين، كان هناك العديد من الشباب من أصل أجنبي، بما في ذلك أطفال مؤسسة سان ميشيل، مما يدل على أن إلتزام جميع مؤسساتنا يهدف بشكل خاص إلى المزيد من لهم، للأجيال الجديدة من الإيطاليين، حاضرنا ومستقبلنا



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