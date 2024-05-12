"مياه الفيوم" تنظم دورة تدريبية حول تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة دعم النزاهة والشفافية والإدارة العامة للتدريب نظمت دورة تدريبية بعنوان “ دعم النزاهة والشفافيه "على مدار ثلاثة أيام متتالية ، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد جمال مدير إدارة الجودة والنزاهة بالشركة القابضة و ذلك في اطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وخطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم لتطوير أداء العاملين ووضع إجراءات فعالة من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين .

وأضاف " النجار" أن الدورة التدريبية تناولت أهمية وضرورة ترسيخ قيم النزاهة والشفافية بجميع الإدارات بالشركة وتوفير جميع الوسائل التي تتيح حصول جميع المواطنين على معلومات شاملة وواضحة حول الخدمات المقدمة من الشركة ، وامدادهم بالمعلومات أولا بأول وفتح قنوات تواصل جديده تتيح للمواطنين المعلومات دون تشويش اعمالا لمبدأ الشفافية فى حق المواطن في الحصول على المعلومة الذى بدوره يحقق ثقة العملاء وكسب رضاهم مما يساهم في تحسين الصورة الذهنية للشركه.

تحليل عينات المياة..

وفى وقت سابق أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قيام قطاع المعامل بالشركة من تجميع وتحليل 65635 عينة مياه شرب وصرف صحي وصناعي خلال شهري مارس و ابريل 2024 منها 6444 عينة مياه شرب من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة 1110 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي .

وتم تجميع وتحليل 81 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي من المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية للتأكد من مطابقة هذه العينات للمعايير البيئية الخاصة بصرف هذه المنشآت والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن موافقة إدارة الصرف الصناعى كأحد بنود إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لتلك المنشآت .مؤكداً سعي الشركة الدائم لتحقيق أعلى معايير الجودة في إنتاج مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لضمان حصول المواطنين على كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية وضمان مطابقة السيب النهائي لمياه الصرف المعالجة مع متطلبات حماية البيئة حفاظاً على السلامة والصحة العامة.

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