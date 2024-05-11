دبلوماسي أمريكي: تونس لديها إمكانيات تساعد في تحقيق السلام والأمن بإفريقيا

أكد السفير الأمريكي لدى تونس جوي هود، أن تونس لديها مؤهلات وإمكانيات تساعدها في تثبيت السلام والأمن في قارة إفريقيا .

وقال جوي هود - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية عقب انتهاء مناورات الأسد الإفريقي، اليوم /السبت/ - "إن هذا يدفع القيادة العسكرية الأمريكية إلى المراهنة على القوات المسلحة التونسية؛ للمساهمة في تثبيت السلام والأمن في قارة إفريقيا".

وأضاف "أن مناورات الأسد الإفريقي تؤكد على أن تونس لديها مؤهلات تساهم في أمن إفريقيا، وهذا الأمر يدفعنا إلى المشاركة في مناورات مشتركة ويدفع القيادة العسكرية الأمريكية إلى المراهنة على القوات المسلحة التونسية " .

وكانت مناورات الأسد الإفريقي - التي أجريت في تونس بين القوات المسلحة التونسية وعناصر من الجيش الأمريكي - قد اختتمت أمس الجمعة، حيث تضمنت تدريبات على عمليات عسكرية تحاكي سيناريوهات واقعية لتحديات يمكن أن تواجه القوات المسلحة التونسية، كالأعمال الإرهابية والتهديدات القادمة عبر الحدود .

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 منذ بدء العدوان على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطيني بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 صحفيا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

الجامعة العربية: قمة القادة العرب تنعقد فى ظرف استثنائي جراء الانتهاكات بغزة

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن القمة العربية تنعقد في ظرف استثنائي لما تمر به فلسطين جراء استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، حيث نشهد تطورات غير مسبوقة وممارسات اللا إنسانية على مدار الساعة في قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضافت، في كلمتها أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، أن العديد من المحاولات عجزت عن إيقاف هذا النزيف مما ترك العديد من الآثار الاجتماعية والإنسانية والصحية في القطاع وعدد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.