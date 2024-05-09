رئيس جامعة أسيوط يتابع إجراءات "اللجنة العليا للتدريب والتطوير" وخطة عملها خلال الفترة المقبلة

نظمت "اللجنة العليا للتدريب والتطوير" بجامعة أسيوط اجتماعاً بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

شهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة العليا للتدريب والتطوير، والتي تضم الدكتور دويب حسين صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور برنس ميخائيل المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور أحمد فائق منسق التدريب للقطاع الطبي، والدكتور خالد صلاح منسق التدريب للقطاع الهندسي، والدكتور محمد السيد منسق التدريب لقطاع العلوم الإنسانية، والدكتور محمد عدوي منسق التدريب لقطاع العلوم القانونية والتجارية، والدكتورة تيسير عبد الحميد منسق التدريب لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة لبنى محمد عبده منسق التدريب لقطاع اللغات، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ودعاء محمد سيد المسئول الإداري لقطاع التدريب بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن اللجنة ناقشت مقترح الخطة التدريبية بكل قطاع، والبرامج، والحزم التدريبية، والضوابط، والسياسات، مضيفاً أن جامعة أسيوط تولي اهتماماً كبيراً؛ بتطوير المهارات العامة، والتخصصية للأفراد؛ لزيادة الكفاءة، والفاعلية في العمل، وتحسين الأداء، ورفع مستوى الجودة، والعمل على تطوير، وتحسين القدرات، والمهارات العامة، والشخصية، والمهنية للأفراد، وإعدادهم؛ لمواجهة التحديات المستقبلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العليم؛ إنه تم خلال الاجتماع مناقشة اللائحة التأسيسية، والرؤية، والرسالة، والأهداف الاستراتيجية للجنة، وتصميم، ونوع الشهادات المقدمة، كما تم مناقشة آلية تمويل التدريب، والسياسات المفصلة لذلك.