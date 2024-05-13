ضبط أسمدة زراعية وسلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بالتعاون مع الإدارات التموينية بالمراكز.

وكانت مديرية التموين قد نفذت العديد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على الأسواق وتجار التموين والمخابز.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بمركزي سنورس والفيوم، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

تحرير محاضر وتقارير ضد المخابز المخالفة والتجار بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات بالمخابز السياحية ومنها تجميع دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية بغرض بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح بدون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بعدد من المحلات التجارية، وذلك بناحية مركز سنورس وبندر الفيوم، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار بنطاق الإدارة.

وقامت الحملات التموينية بالمرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية والمحال التجارية بعدد من القرى للتأكد من إلتزام التجار بتخفيض الأسعار، ووضع قوائم الأسعار في مكان ظاهر للمستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط سيارة نصف نقل تحمل عدد 8 أطنان سماد زراعي محظور تداوله خارج الجمعيات وذلك قبل تهريبه للسوق السوداء.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.