يونيسف: أفغانستان من بين الدول العشر الأكثر عرضة لتغير المناخ في آسيا

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في أفغانستان، الدكتور تاج الدين أويوالي، أن أفغانستان تعد من بين البلدان العشر الأكثر عرضة لتغير المناخ في وسط جنوب آسيا، وأنها شهدت تصاعدا في الظروف المناخية القاسية، لاسيما الفيضانات والجفاف والعواصف الرملية والترابية؛ ما أدى إلى خسائر في الأرواح وسبل العيش وأضرار جسيمة في البنية التحتية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الاثنين ذكرت اليونيسف أن الفيضانات شمال شرق أفغانستان أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 240 شخصا، من بينهم 51 طفلا، وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام، حيث دمرت الأمطار الغزيرة ما يقدر بنحو 3000 منزل، وألحقت أضرارا بالأراضي الزراعية، وأغلقت المدارس، وألحقت الأضرار بالمراكز الصحية.

وأعرب ممثل اليونيسف في أفغانستان الدكتور تاج الدين أويوالي، عن تعازيه للعائلات، مؤكدا أن المنظمة وشركاءها موجودن على الأرض ويبذلون قصارى جهدهم لتقديم الإغاثة السريعة للأسر والمجتمعات المتضررة.

وأرسلت اليونيسف 450 مجموعة مستلزمات عائلية، و500 مجموعة مستلزمات نظافة، و476 بطانية للبالغين والأطفال، و100 مجموعة من الملابس التي ستكمل الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة الأخرى وشركائها.

وأشارت اليونيسف إلى أنه تم إرسال فريق متنقل للصحة والتغذية تدعمه المنظمة، وأن فرقها موجودة على الأرض للمساعدة في إجراء تقييمات إضافية.

وأكد ممثل اليونيسف في أفغانستان، أن المنظمة تقف إلى جانب الأطفال والشعب في أفغانستان خلال هذا الوقت العصيب، بعدما أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات اللاحقة إلى تعطيل الحياة كما أنها تشكل خطرا كبيرا على الأطفال في الولايات المتضررة.

التغير المناخي في باكستان

زادت انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 140% منذ عام 1990 حتى عام 2017، ومن المتوقع أن تزداد بنسبة 300% في عام 2030، مقابل مستواها في عام 2015.

في عام 2000، وقّعت باكستان الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة، التي تستهدف تحقيقها بحلول عام 2015؛ وكانت زيادة الغطاء الحرجي أحد الأهداف الرئيسة.

ومع ذلك، لاحظت باكستان تآكلًا بنسبة 1% في المدة نفسها من 6% إلى 5% خلال هذه المدة، وزادت الهند والصين من الغطاء الحراجي من 22.7% إلى 23.8% ومن 18.8% إلى 22.3% على التوالي.