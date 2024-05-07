اقرأ غدًا.. "الوفد" تنشر المقترحات المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غداً الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها “الوفد” تنشر المقترحات المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية.

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ويتضمن العدد العديد من الموضوعات التقارير الأخرى:

_ “الوفد” تنشر المقترحات المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية

_ حماس توافق على المبادرة.. وتل أبيب تراوغ لعرقلة المفاوضات

_ القاهرة تواصل الاجتماعات الشاقة مع وفدي الحركة والاحتلال بمشاركة قطر وامريكا

_ مصر تدين العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

_ وزير الدفاع يناقش التطورات الإقليمية والدولية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

_ د. وجدي زين الدين يكتب: المقترحات المصرية.. طوق نجاة

_ اتحاد القبائل العربية يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل لقبول الهدنة

_ إخلاء سبيل عصام صاصا