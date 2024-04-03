محذرا من ارتفاع أسعاره.. نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بإيقاف تصدير البصل

طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة و التجارة و الصناعة تأجيل قرار تصدير البصل لمدة شهرين، وذلك تفاديا لعودة ارتفاع أسعار البصل من جديد، و تخفيفا علي أعباء المواطن المصري، متوقعا أنه في حال استئناف قرار التصدير سيصل سعر كيلو البصل إلي أكثر من ٣٠ جنيه ، بعد أن تنخفض سعره حاليا و وصل الي ١٢ و١٥ جنيه رغم ان موسم إنتاجه وحصاده يبدأ في شهر ابريل و مايو .

واوضح أن السعر العادل للبصل لاينبغي أن يزيد عن ١٠ جنيه لسعر الكيلو، لافتا إلي أن ارتفاع سعر البصل سيؤدي إلي ارتفاع معظم السلع الأخري، وهو ما ليس في صالح المواطن المصري، مشيرا إلي أن قرار استئناف تصدير البصل يقف وراءه بعض أصحاب المصالح من المصدرين.

وأشار إلى أن البصل الذي يستخدم في التصدير هو افضل الانواع والذي يسمي ب " الفتيلة"، والذي يكون منه البصل الابيض والاحمر، وهو الذي يصلح للتخزين .

واضاف أن البصل لم يتم حصاد محصوله حتي الان، مشيرا إلي أن البصل الموجود حاليا بالأسواق هو يسمي بالبصل المقور والذي لم يكتمل نضجه، فهو لايصلح للتخزين ولايصلح أيضا للتصدير.

و اوضح نقيب الفلاحين ان الهند تعد من اكبر الدول المصدرة للبصل استمرت في قرارها بحظر تصديره و بالتالي سيكون هناك إقبال كبير علي البصل المصري في الخارج و هو ما سيؤدى إلي إرتفاع اسعار البصل بالنسبة للمستهلكين خلال الفترة القادمة.

و كانت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والصناعة أصدرت قرارا بشأن استئناف تصدير البصل مرة أخري، و ذلك بعد ان انتهي حظر تصديره بانتهاء شهر مارس الماضي.