المصري " 2009 " يصل للدور للنهائي من كأس مصر " شرق بحري والقناة "

فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة مدربه الكابتن وائل حسني ، على ضيفه فريق النوبة بالسويس بأربعة اهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس بملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر "شرق بحري والقناة" والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من أحمد طارق ومحمد سامي ومحمد مبارك.

بتلك النتيجة يصعد المصري إلى الدور النهائي لملاقاة الفائز من مباراة السويس وأنابيب السويس.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثية نظيفة سجلها أحمد مصباح وفكري مسعود ومهند زيادة في الدقائق الثامنة والحادية عشر والسابعة والعشرين على الترتيب.

وفي الشوط الثاني ينجح محمد جمال في إضافة الهدف الرابع للنسور الخضر في الدقيقة الثامنة عشر لتنتهي المباراة بفوز أبناء بورسعيد وصعودهم للدور النهائي.

مثل المصري في المباراة : آسر عوض لحراسة المرمى ، أحمد حسن ، اياد رمضان ، عبده زارع ، زياد أيمن لخط الظهر ، فكري مسعود ، نور الحناوي ، صهيب حسن لخط الوسط ، مهند زيادة ، أحمد مصباح ، كريم علاء لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد جمال ، يوسف الجرايحي ، حمزة وائل ، مؤمن كامل ، يحيى صالح.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل حسني مدربًا عامًا ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. محمد مجدي عامر إداريًا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.