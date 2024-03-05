فوائد البصل للقلب والعظام

البصل من الخضروات المفيدة لصحة الجسم، حيث يشتهر بفوائده التي لا حصر لها، لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات المحتوية على الكبريت، كما يحسن صحة العظام، ويخفض مستويات السكر في الدم، ويقلل خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد البصل



ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت، إليكم فيما يلي أبرز فوائد البصل

تعزيز صحة القلب

يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات التي تقاوم الالتهابات وتقلل من الدهون الثلاثية وتقلل من مستويات الكوليسترول، وبالتالي تحمي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب،



ضبط السكر في الدم

يقلل تناول البصل الأحمر الطازج من مستويات السكر في الدم بعد 4 ساعات من تناوله.



تقوية العظام

يقلل البصل الإجهاد التأكسدي، ويزيد من مستويات مضادات الأكسدة ويقلل فقدان العظام، مما قد يمنع هشاشة العظام ويزيد من كثافة العظام.