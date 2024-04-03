"منتجي الدواجن": تراجع أسعار الفراخ لأقل من 85 جنيها بعد العيد (فيديو)

قال خالد مصطفى عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أعلن عن تنفيذ مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بين 10 و15%، ذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة.

سعر الفراخ انخفض 15%

وتابع “مصطفى” خلال مداخلة ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أن سعر الفراخ انخفض 15% إلى 85 جنيها، ليكون متوسط السعر للمستهلك 95 جنيها.

وذكر مصطفى أن أسعار البيض، تراجعت إلى 135 جنيها للكرتونة لتصل إلى المستهلك، بسعر يبدأ من 145 جنيها للكرتونة، مضيفا أن التاجر تكون عليه تكاليف النقل والعمالة والغذاء.

كما أوضح أن وزارة الزراعة توفر منافذ لبيع الدواجن واللحوم بتخفيضات عالية مع اتجاه عدد من الشركات لتخفيض الأسعار، موضحا أن الاستقرار الاقتصادي له مردود إيجابي حيث تراجعت خامات الأعلاف مع زيادة المعروض من الحبوب الاستراتيجية واللحوم.

وتوقع عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة لأقل من الأسعار المحددة في مبادرة تخفيض السلع، وذلك بداية من بعد العيد.



جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرًا أعدّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة "الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن" لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

خفض أسعار الدواجن والبيض

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقريره، أن تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية و مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأشار السيد القصير، من خلال التقرير، إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس؛ في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.